Sondage: Achèterez-vous Returnal?

Avec exactement une semaine avant l’arrivée du premier grand titre exclusif de la PlayStation 5 depuis son lancement, il est temps de répondre à la question primordiale: achèterez-vous Returnal? Pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre de la dernière expérience de type voyou de Housemarque, nous vous recommandons de consulter d’abord notre Mains sur fonctionnalité. Alors que les impressions sont limitées aux deux premiers domaines, nous avons dit: « De par sa nature même, il s’agit d’un jeu sur la répétition de cycles, mais jusqu’à présent, il en fait plus que suffisant pour retenir notre attention et nous garder curieux de ce qui se passe dans le coin suivant . » Notre examen complet suivra.

Avant la sortie de Returnal, son prix de lancement de 70 € / 70 € a été largement valorisé. Lorsque nous avons interrogé l’équipe sur le prix, le directeur marketing Mikael Haveri a déclaré: « Maintenant, il s’agit bien sûr d’une nouvelle génération de consoles et d’un titre de nouvelle génération, donc il y a des choses qui vont avec, mais tant que nous sommes en remplissant notre part et en créant le meilleur jeu possible, nous faisons alors notre moitié de la proposition de valeur à cet égard. «

Nous vous posons maintenant la question: achèterez-vous Returnal? Avez-vous déjà précommandé l’exclusivité PS5 au prix de 70 € / 70 € ou attendez-vous une vente? Ou n’êtes-vous tout simplement pas intéressé par Returnal? Placez un vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.