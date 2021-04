Soichi Noguchi: astronaute de la JAXA et spécialiste de la mission SpaceX Crew Dragon

Soichi Noguchi est un astronaute et ingénieur japonais avec le Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

Son premier vol spatial l’a emmené au Station spatiale internationale en juillet 2005 lors de la mission STS-114 de Discovery, qui était le premier vol de la navette spatiale après la tragédie de Columbia en 2003. Il est retourné à l’ISS en décembre 2009 via un Vaisseau spatial Soyouz .

Lors de sa troisième mission dans l’espace, il a été spécialiste de mission sur le Équipage-1 vol de SpaceX de Dragon d’équipage , lancement le 15 novembre 2020. Le voyage historique a été le premier vaisseau spatial commercial avec équipage opérationnel à se rendre à l’ISS.

Il est également l’une des trois seules personnes à avoir volé dans l’espace à bord de trois vaisseaux spatiaux différents: la navette spatiale de la NASA, Soyuz et Crew Dragon. Il est le premier astronaute non américain à le faire.

Dans le cadre de l’Expédition 64, Noguchi devrait passer près de 6 mois en orbite, en plus de ses 177 jours précédents dans l’espace.

Les premières années

Le programme de navette de la NASA a inspiré Noguchi à poursuivre une carrière dans l’espace. Il ira plus tard à bord de la navette spatiale Discovery, photographiée ici, jusqu’à l’ISS. (Crédit d’image: collectSPACE / Robert Z. Pearlman)

Soichi Noguchi est né en 1965 à Yokohama, Kanagawa, selon son Biographie de JAXA . Il a rejoint les Scouts à l’âge de 9 ans, selon le Nouvelles scoutes – une organisation à laquelle il attribue sa première expérience en apprenant l’importance du travail d’équipe.

En 1989, il a obtenu un BS en génie aéronautique à l’Université de Tokyo. Il a ensuite obtenu une maîtrise en génie aéronautique en 1991 et un doctorat en études interdisciplinaires avancées en 2020, également de l’Université de Tokyo.

Dans un Entretien de 2010 avec la NASA , Noguchi a déclaré que la science-fiction et les faits ont inspiré sa décision de devenir astronaute. « J’ai vraiment aimé toutes les fusées, les vaisseaux spatiaux et les aventures spatiales quand j’étais dans mon enfance. J’ai regardé tous les films comme » Star Wars « , ou » Star Treks « ou anime japonais sur le thème de l’aventure spatiale », a-t-il déclaré.

«Quand j’étais un étudiant de première année au lycée, j’ai vu le [first] la navette spatiale, STS-1, montez à la télévision et je me suis dit: «Wow, c’est une belle carrière, une grande profession; Je me demande si je pourrai un jour être comme un voyageur spatial »», a-t-il ajouté.

Quand Soichi Noguchi est-il devenu astronaute?

L’une des trois sorties dans l’espace de Noguchi lors de sa première mission dans l’espace, STS-114, qui a été lancée vers l’ISS et est revenue sur Terre en 2005. (Crédit d’image: NASA)

Noguchi a été choisi comme candidat astronaute par l’organisation désormais connue sous le nom de JAXA en 1996.

Après deux ans de Formation des candidats astronautes au Johnson Space Center de la NASA, Noguchi a été qualifié pour des missions de vol à bord de la navette spatiale en 1998. Cette même année, il a également participé à la formation des systèmes spatiaux en équipage au Centre de formation des cosmonautes de Gagarine (GCTC) en Russie. Il a ensuite poursuivi une formation avancée avec la NASA tout en travaillant sur les tests de développement du module d’expérimentation japonais (JEM).

En avril 2001, il a été affecté comme membre d’équipage de la NASA STS-114 mission lancée en 2005, au cours de laquelle il a passé deux semaines dans l’espace et effectué trois sorties dans l’espace. En tant que spécialiste de mission à bord de la navette spatiale Discovery, Noguchi était membre du premier équipage à lancer après le perte désastreuse des astronautes de la navette spatiale Columbia en 2003.

Dans l’équipage premier briefing post-mission , Noguchi était l’un des nombreux membres de l’équipage et des équipes de contrôle à se souvenir de la tragédie de la mission précédente. « De toute évidence, Columbia était très proche de nous », a déclaré Noguchi.

Noguchi a suivi sa première mission avec un séjour plus long sur l’ISS en 2009 dans le cadre de Expédition 22/23 . Le 20 décembre 2009, il lancé dans un vaisseau spatial Soyouz TMA-17 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, revenant 163 jours plus tard en juin 2010.

Vol spatial commercial pionnier

L’astronaute de la NASA Kate Rubins (à droite) et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi (à gauche) sont photographiés lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale, le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Noguchi a servi en tant que spécialiste de mission sur le Crew-1 SpaceX Crew Dragon, la première mission de vaisseau spatial privé à part entière à se rendre dans l’ISS. Il a été lancé le 15 novembre 2020. Les astronautes de l’équipage 1 ont nommé le vaisseau spatial « Résilience « en reconnaissance des défis auxquels les gens ont été confrontés et surmontés pendant la pandémie COVID-19 de 2020.

Sa première sortie dans l’espace en tant qu’ingénieur de vol de l’Expédition 64 a établi un record du monde (présenté par le Records du monde Guinness organisation) pour le plus long intervalle entre les sorties dans l’espace – un intervalle de 15 ans, 214 jours.

L’ingénieur de vol de l’expédition 64 et astronaute de la JAXA Soichi Noguchi pose avec des plantes de radis poussant à l’intérieur de l’Advanced Plant Habitat, une installation entièrement automatisée qui est utilisée pour mener des enquêtes de botanique spatiale sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)