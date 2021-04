Soft Cell se réunit pour enregistrer son premier album en 20 ans

Soft Cell, un duo de synthé pop britannique composé de Marc Almond et Dave Ball, a annoncé son retour en studio d’enregistrement après 20 ans d’inactivité. Les musiciens préparent leur premier morceau depuis la sortie du LP « Cruelty Without Beauty » en 2002.

Ce nouveau matériel est une vraie surprise pour tous les fans qui ont assisté à leur concert à l’O2 Arena de Londres en 2018, qui devait être leur adieu en tant que groupe.

Lors d’une récente conversation avec le Daily Star, l’instrumentaliste Dave Ball a commenté: «Avant le spectacle d’O2, Marc et moi ne nous étions pas vus depuis 15 ans. Dans les années qui ont suivi, nous commençons à paraître mature. Les nouvelles chansons sont toujours accrocheuses, mais beaucoup plus banales. »

Concernant les attentes que les fans peuvent avoir de ce nouveau matériel, qui sera disponible au public en 2022, Ball a commenté: «Nous n’avons pas essayé d’écrire un autre ‘Tainted Love’. Peut-être que nous devrions.

Soft Cell a fait ses débuts en 1981 avec l’album « Non-Stop Erotic Cabaret », qui comprenait la chanson « Tainted Love », une reprise de la chanson initialement enregistrée en 1964 par Gloria Jones. C’est devenu le thème emblématique du groupe, qui malgré une légion fidèle de fans, ne reviendrait pas pour présenter un autre succès international similaire dans leur discographie.

Dave Ball assure dans son interview qu’il ne serait pas approprié pour deux hommes de plus de 60 ans d’essayer d’écrire à nouveau des « petits numéros de danse pop ». «Cela ne veut pas dire que nous sommes misérables, et ce n’est pas non plus de la musique industrielle lourde. Je dirais que les chansons ont un son minimaliste, mélodique et axé sur la basse. »

Ball conclut qu’il est très satisfait de la façon dont le nouveau matériau émerge. La dernière sortie de Soft Cell en tant que groupe a eu lieu en août 2018, avec la sortie du single « Northern Lights ».