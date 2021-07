Soapbox: Pourquoi je suis moins excité pour Deathloop sur PS5 que je ne devrais l’être

Deathloop est sans aucun doute l’un de mes jeux les plus attendus – ou, du moins, il devrait être. Bien qu’elle soit acclamée à juste titre, je pense toujours que la série Dishonored est un peu sous-estimée : les bacs à sable furtifs d’Arkane offrent une conception de niveau magistrale, offrant un réel sentiment de liberté vous permettant de résoudre les problèmes comme bon vous semble. La prochaine console exclusive PlayStation 5 de la tenue basée à Lyon semble être une évolution de cela, mélangeant des énigmes d’assassinat à la Hitman avec son penchant pour les scénarios de jeu émergents.

Ce devrait être le joyau de la couronne de la PS5 cette année, un emblème incontournable situé à côté de la suite attendue de Guerrilla, Horizon Forbidden West – mais alors que Sony prépare un État des lieux consacré au jeu de tir à la première personne cette semaine, je dois admettre que même je me suis retrouvé à rouler des yeux. Pourquoi, alors, un jeu qui semble si prometteur sur le papier ne m’excite-t-il pas tout à fait comme il le devrait ?

Eh bien, je pense tout d’abord qu’il convient de rappeler que Deathloop était à l’origine destiné à être un titre de lancement PS5. Le coronavirus, naturellement, a énormément affecté les calendriers des projets, et il a finalement été retardé jusqu’en mai – avant d’être retardé de nouveau. Cela signifie qu’entre les couvertures de Game Informer et pratiquement tous les livestreams PS5 au cours de l’année écoulée, nous avons vu une abondance du titre – trop, vraiment, car son cycle de marketing a été prolongé pour tenir compte des retards.

L’autre problème est que, depuis l’annonce du jeu, Microsoft a racheté l’éditeur Bethesda et tous ses développeurs, dont Arkane. Sony a fait preuve de courage à ce sujet – il aura toujours dépensé des sommes importantes pour l’exclusivité chronométrée de Deathloop, que la firme de Redmond honore – mais en tant que propriétaire de PS5, je ne peux pas m’empêcher de penser que cela a vraiment affecté ma relation avec la sortie.

Il ne devrait pas question, mais c’est là que réside le problème: The Outer Worlds – un jeu que mon collègue Robert Ramsey a vraiment apprécié – verra sa suite récemment révélée exclusivement liée à Xbox et PC. Après avoir acheté le développeur Obsidian, c’est la prérogative de Microsoft bien sûr, mais étant donné que nous savons maintenant que c’est le précédent, il est difficile de trop investir dans Deathloop quand on sait que sa suite ne verra jamais le jour sur la PS5 si cela s’avère pour être une réussite.

De plus, les lecteurs réguliers détesteront lire ceci – je suis bien conscient que j’ai battu ce tambour un peu trop souvent ces derniers temps – mais à quoi bon payer le prix fort pour le jeu en septembre quand vous savez qu’il va être inclus avec Xbox Game Pass dans environ un an ? Cela dévalorise complètement le produit pour moi; à tout le moins, le prix de la version PS5 chutera inévitablement, à la fois au détail et sur le Boutique PS, quand cela arrive finalement.

Ce n’est pas que le projet soit entaché, car je suis très confiant que ce sera toujours une excellente expérience – et c’est finalement la partie la plus importante. Mais toutes les circonstances et les sous-intrigues qui l’entourent ont vraiment refroidi mon enthousiasme, et bien que j’apprécie que Sony doive continuer et continuer à commercialiser le jeu de tir comme s’il s’agissait d’un gros titre dans le portefeuille de la PS5 – cela ne va tout simplement pas tout à fait.

Comme je l’ai dit au début de l’article, malgré tout cela reste l’un de mes jeux PS5 les plus attendus – et pourtant à chaque fois que je m’en enthousiasme, je me souviens de tous les inconvénients non liés à la sortie elle-même. Deathloop mérite mieux, mais c’est ce que c’est.

Êtes-vous enthousiasmé par Deathloop ou avez-vous des sentiments tout aussi mitigés à ce sujet ? Recommencez le cycle dans la section commentaires ci-dessous.