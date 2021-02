Soapbox: le vrai problème avec les diffusions en direct sur l’état des lieux de Sony

C’est par hasard que mon collègue Liam Croft a publié un article sur la Etat de, euh, Sony État des lieux livestreams sur une semaine où le fabricant en a hébergé un nouveau. Je vous laisse lire son article dans son intégralité – vous pouvez le trouver ici – mais pour paraphraser, son argument principal était que la marque est devenue désordonnée, car le détenteur de la plate-forme l’attache à tout, des diffusions en direct comme nous l’avons vu la nuit dernière à quoi sont en fait des plongées profondes dans le gameplay. Je suis d’accord.

Mais je pense que State of Play a un problème beaucoup plus important: il ne semble pas que l’entreprise soit complètement engagée dans la formule. Je sais exactement ce que veut dire Liam quand il soutient que la société a édulcoré le concept, car vous ne pouvez pas comparer ce que nous avons vu la nuit dernière à la vidéo aléatoire qu’elle a publiée pour, disons, Destruction AllStars. Mais même si je pense que l’émission la plus récente était faible, j’ai toujours l’impression que nous avions tous une idée approximative de ce à quoi nous attendre: un court montage de bandes-annonces et des images de gameplay commentées.

Cependant, alors que State of Play existe clairement pour concurrencer Nintendo Direct, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que Sony le garde à distance. Si vous comparez le flux de la nuit dernière à, par exemple, la vitrine Future of Gaming centrée sur la PlayStation 5 – c’est juste différent. Le concept est le même: bandes-annonces, démos de gameplay et commentaires – mais on a l’impression que l’entreprise a tout le poids derrière elle, et l’autre semble être le projet favori de l’équipe des médias sociaux de l’organisation.

Ce n’est pas une insulte envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, car j’ai apprécié certains des jeux présentés lors de la présentation d’hier soir et je n’ai pas vraiment de scrupules à ce que PlayStation les commercialise de cette manière. Mais bien qu’il y ait eu des Nintendo Directs «pauvres» au fil des ans, j’ai toujours eu l’impression que Nintendo était «all in» sur l’initiative; State of Play semble provisoire et presque détaché de ce que l’organisation fait ailleurs.

À une époque où les gens ne peuvent pas se rassembler dans les espaces publics, les diffusions en direct sont plus importantes que jamais pour les éditeurs. Et je ne doute pas que Sony organisera plus d’événements tout au long de l’année qui approfondiront les détails les plus complexes de ses prochaines versions. Mais j’ai l’impression qu’il a une décision à prendre: State of Play est-il la direction dans laquelle il veut aller? Parce que si c’est le cas, alors il doit adhérer entièrement au format; L’histoire de cette série, jusqu’à présent, est qu’elle est à peine à moitié dans l’idée.

Que pensez-vous de State of Play maintenant que la série est en cours depuis un petit moment? Sur quoi Sony doit-il se concentrer pour améliorer cette série? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.