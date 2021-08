Soapbox : GTA : San Andreas reste un classique du monde ouvert

La rumeur selon laquelle Rockstar est en train de remasteriser la trilogie des jeux Grand Theft Auto de la PlayStation 2 pour PlayStation 5 et PS4 la semaine dernière a eu un impact profond sur moi : je devais simplement revenir à l’état fictif de San Andreas. Mon histoire avec le monde ouvert de 2004 est à la fois fortuite et un peu embarrassante en fait : malgré la demande d’une copie pour mon anniversaire et Noël, ma mère a refusé d’acheter le jeu qu’elle avait tant lu dans les tabloïds. Ce n’est que quelques années plus tard que, dans un étrange coup du sort, je suis tombé sur un DVD abandonné au bord de la route. C’était, par la grâce de Dieu, une copie de San Andreas – rayé et écorché, mais à peu près jouable.

Bien que je ne me souvienne pas aussi bien de la campagne que de la découverte du disque, cela a certainement fait appel à ma sensibilité de « life sim ». En tant que grand fan de franchises comme Shenmue, j’ai toujours apprécié ce gameplay de style « tranche de vie », et bien que GTA: San Andreas soit sans surprise rauque et dépeint un style de vie dont je ne pourrais pas être plus éloigné, j’ai apprécié le jeu de rôle éléments comme aller à la salle de sport et manger dans des restaurants de restauration rapide. Bien que j’hésite à l’appeler sans précédent – ​​des jeux comme Les Sims étaient également populaires à l’époque – l’idée d’un bac à sable où vous pourriez aller n’importe où et faire n’importe quoi était encore relativement naissante à cette époque, et GTA : San Andreas impressionne toujours ce jour même.

J’ai téléchargé la version PS2 Classics sur ma PS5 la semaine dernière juste pour alimenter mon battage médiatique pour les remasters imminents. Mis à part l’ajout de trophées – et, dans le cas de GTA, la suppression de certaines chansons – ceux-ci fonctionnent effectivement sur un émulateur PS2, donc j’attendais des graphismes 480p étirés pour s’adapter à mon téléviseur grand écran. Il y a un look distinctif que tous les jeux PS2 possèdent de nos jours: c’est sale, brumeux et un peu terne – mais San Andreas impressionne toujours par ses cycles d’animation volumineux et son attention aux détails.

En fait, j’étais plus inquiet pour le gameplay que pour les graphismes, mais après avoir joué beaucoup à GTA 5 récemment, c’est incroyable à quel point il tient bien. Ne vous méprenez pas, le mouvement est saccadé et la caméra a tendance à devenir complètement AWOL, mais en termes de schéma de contrôle, il est pratiquement identique à son contemporain – en fait, la seule différence majeure est la cartographie de l’accélération et du freinage du véhicule. aux boutons du visage, car il s’agit évidemment par défaut des déclencheurs des incarnations plus modernes du contrôleur DualShock.

L’écriture est fantastique dans l’ensemble : les personnages sont, certes, caricaturaux – mais ils ont tous de la personnalité et il y a plein de gags à éclater de rire. Il y a certaines scènes qui, je pense, ne fonctionneraient pas dans un contexte moderne – au début, il y a une mission où vous poursuivez un homosexuel flamboyant qui, je pense, montre l’âge du jeu – mais CJ est un protagoniste que vous avez vraiment l’impression de pouvoir défendre. , et San Andreas ressemble à un lieu de vie où les histoires se chevauchent et où vous ne faites qu’assister aux moments forts. Cela a toujours été l’une des forces de Rockstar : ils construisent des mondes ouverts qui non seulement ont l’air vivants, mais vous avez toujours l’impression d’interrompre simplement des personnages qui vaquent à leurs occupations.

Le jeu de tir est simpliste et encombrant, mais il n’est pas très différent de GTA 5 avec sa fonctionnalité de verrouillage – la seule différence majeure est que la visée libre est beaucoup plus restreinte, vous ne pouvez donc pas opter pour des tirs à la tête aussi facilement. Il n’y a pas non plus de système de couverture traditionnel dans le jeu – qui a été introduit avec GTA 4 – bien que vous puissiez vous accroupir pour améliorer la précision de la visée et vous cacher entre les murs. Les missions sont étonnamment grandiloquentes, y compris une où vous tirez sur un gang au sommet d’un train.

C’est la variété qui étonne vraiment. En plus de toutes les activités annexes, comme la salle de sport susmentionnée, vous pouvez également participer à des cambriolages et à des concours de lowrider – c’est obscène combien il y a sur un seul DVD PS2. Le système de point de contrôle est pratiquement inexistant – vous pouvez sauter des trajets lorsque vous réessayez des objectifs échoués, mais vous devez essentiellement les rejouer à partir de zéro si vous faites une petite erreur – et c’est quelque chose que je pense que Rockstar doit améliorer pour les remasters rumeurs. Mais même si cela ne respecte pas vraiment votre temps, les rythmes de l’intrigue sont suffisamment intéressants pour vous forcer à passer au travers.

Je suis surpris de la bonne tenue de GTA: San Andreas après tout ce temps. Il n’a pas l’air ou ne joue pas aussi bien que GTA 5, bien sûr, mais bon nombre des mêmes systèmes existent ici. De toute évidence, les goûts de GTA 3 et GTA: Vice City ont besoin d’une mise à niveau plus importante – ils n’utilisent même pas le deuxième stick analogique, après tout – mais les visuels et certaines bizarreries de conception de mission mis à part, GTA: San Andreas se compare à moderne jeux en monde ouvert. Ce n’est pas sans bizarreries, bien sûr, mais c’est en partie ce qui en fait un titre si marquant – il a plus de 15 ans et on a toujours l’impression qu’il est en avance à bien des égards.

Quels souvenirs gardez-vous de GTA : San Andreas ? Envisagez-vous de rejouer ce classique si les remasters s’avèrent réels ? Suivez le foutu train dans la section commentaires ci-dessous.