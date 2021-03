Snyder Cut Documentaire pour faire ses débuts sur HBO Max le même jour que la Justice League de Zack Snyder?

Justice League de Zack Snyder sortira jeudi sur HBO Max aux côtés d’un documentaire sur la sortie du légendaire Snyder Cut. La nouvelle du documentaire a été divulguée par Simon Firsht, qui a servi de caméraman et de photographe direct dans les coulisses de l’original. Ligue de justice, avec une publication sur Instagram, bien que la publication ait depuis été supprimée.

« La semaine est enfin arrivée pour le Zack Snyder cut !! « , lit-on dans le post Instagram. » Il sortira dans le monde entier le jeudi 18 mars avec un documentaire de 30 minutes sur la création de JL, qui comprend toutes mes images originales du tournage et une interview majeure avec M. Snyder lui-même. Je suis tellement heureux que tous les fans qui ont fait de cet événement sans précédent se produisent enfin !! J’ai aussi l’honneur d’éclairer et de filmer la première virtuelle en direct ce mercredi 17. «

Les premières critiques arrivent depuis Justice League de Zack Snyder, et il semble être beaucoup plus bien accueilli que la coupe théâtrale originale. Les réactions des fans sur les réseaux sociaux ont été majoritairement positives, et sa note actuelle de 78% Fresh sur Rotten Tomatoes est bien meilleure que Ligue de justiceScore de Rotten de 40%. Tout le monde pourra regarder le film de quatre heures pour décider par lui-même de sa situation lors de sa sortie jeudi. Pour aider les gens à effacer leur emploi du temps de la journée, Snyder a également publié une note du médecin pour retirer les fans de DC de l’école ou du travail.

Pour le meilleur ou pour le pire, le Snyder Cut se termine sur un cliffhanger majeur. En effet, Snyder avait prévu que le film serve de début à une nouvelle trilogie. Bien que Warner Bros. ait ramené Snyder pour que le cinéaste termine enfin le très attendu Snyder Cut, il a également déclaré qu’il ne semblait pas probable qu’ils en commanderont plus. Ligue de justice suites de sitôt. Bien que très peu de nouvelles images aient été tournées pour le Snyder Cut, le studio a coûté environ 70 millions de dollars pour terminer le film, vous ne pouvez donc qu’imaginer ce que coûterait une autre suite de quatre heures.

La coupe Snyder présente Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg et Jason Momoa dans Aquaman. Ray Porter en tant que Darkseid, Herry Lennix en Martian Manhunter, Ciaran Hinds en Steppenwolf, Amy Adams en Lois Lane, Jesse Eisenberg en Lex Luthor, Joe Manganiello en Deathstroke et Jared Leto reprenant son Suicide Squad rôle de Joker.

Justice League de Zack Snyder sera diffusé sur HBO Max le jeudi 18 mars. Ceci marque le résultat final d’une campagne de fans de Warner Bros. pour « sortir le Snyder Cut ». Les fans ont fait valoir que le film de 2017 sorti en salles se serait beaucoup mieux déroulé sans les reprises et les réécritures de Joss Whedon après la sortie brusque de Snyder du projet. Le moment est enfin venu pour les fans de regarder le Snyder Cut dans son intégralité pour vraiment voir si c’est vrai. Ces informations nous proviennent de ComicBook.com.

