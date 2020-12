Snapchat présente une nouvelle fonctionnalité Cartoon Lens pour les utilisateurs: voici comment cela fonctionne

Tech2 News Staff07 déc.2020 17:35:15 IST

Snapchat a déployé un nouveau Cartoon Lens. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront transformer leurs visages en personnages de type anime. Il peaufinera les yeux en les rendant grands et ronds et donnera la texture lisse de la peau avec des teints différents, tout comme des personnages de dessins animés. Il scanne généralement le visage des utilisateurs et transforme l’image en conséquence. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs Android et iOS du monde entier.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d’abord mettre à jour l’application, ouvrir l’appareil photo et appuyer sur l’option Cartoon Lens dans le carreau. Maintenant, cliquez simplement sur une image ou filmez une vidéo sur l’appareil photo. Vous pouvez également utiliser des photos de la pellicule. Les utilisateurs de Snapchat peuvent non seulement télécharger ces clichés en tant que Spotlight sur la plate-forme, mais ils peuvent également les envoyer à leurs amis.

Pensez-vous que vous feriez bien un dessin animé? Découvrez-le avec ce nouvel objectif Snapchat! Https: //t.co/KsAgSwL7NP pic.twitter.com/2tbZfVdqH3 – Snapchat (@Snapchat) 5 décembre 2020

Pour l’inversé, Snapchat a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Spotlight. Il s’agit essentiellement de la même fonction vidéo courte que TIC Tac et InstagramLes bobines. Les utilisateurs pourront créer et regarder des vidéos jusqu’à 60 secondes avec un son et des effets personnalisés. Il est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne et en France, et sera bientôt déployé dans d’autres pays.

