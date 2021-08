Snake Eyes : quand et où il pourra être vu en streaming

Œil de vipère sort dans les salles américaines le 23 juillet. Tout semblait indiquer que ce serait une réussite pleine de action avec un casting jeune et prometteur. Mais guichet cela ne reflétait pas ce qui était attendu. Quatre semaines après sa sortie en salles, le film commence déjà à paraître disponible pour louer en quelques plateformes de streaming et vise à le reproduire en ligne pour inverser cette situation qui inquiète les producteurs du film.







est retombées basé sur la gamme de jouets de GI Joe présente l’histoire d’origine de Snake Eyes, un ninja muet joué par Henri Golding. Le long métrage réalisé par Robert Schwentke, a lieu avant l’accident d’hélicoptère qui endommage juste les cordes vocales du protagoniste. De cette façon, il est placé au moment où il sauve la vie de l’héritier de l’Arashikage, pour devenir plus tard membre de ce clan japonais qui l’entraîne à devenir un guerrier ninja.

Henry Golding est le protagoniste de Snake Eyes (IMDb).



Le casting est complété par Tissage de Samara, Andrew Kojj et l’espagnol Ursula Corberó dans le rôle de la baronne. L’actrice est sur le point de présenter la cinquième saison de Le vol d’argent à Netflix, où une fois de plus il donnera vie à Tokyo. Et d’après ce qu’il semble, ce ne sera qu’avec cette première qu’elle recevra le soutien du public et des figures exorbitantes auxquelles elle est déjà habituée. Ce n’était pas le cas du film de Schwentke, qui a jusqu’ici déçu de sa collection.

Le film de Primordial J’espérais surmonter le 110 millions de dollars dans ses premières semaines de sortie. Cependant, il atteint à peine 35 millions, ce qui signifie pas seulement un perte économique mais aussi une déception après les grandes attentes placées sur le film. Quoi qu’il en soit, ils espèrent toujours qu’avec le lancement mondial de Œil de vipère, les chiffres rebondissent et se rapprochent de l’estimation.

Aux États-Unis, Snake Eyes est désormais disponible à la location en streaming (IMDb).



En ce sens, le film est déjà disponible en Amérique du Nord à la location pour 20€ en Vudu, Amazon Prime Video, Apple TV, Microsoft et Google Play ou à acheter pour 25 €. Si tu veux voir Œil de vipère dans le confort de la maison et sans payer de supplément, il y a une bonne nouvelle : en septembre, il sera disponible chez primordial +, toujours pas de date confirmée.