Smartphones Mi A3 assemblés après la mise à jour d’Android 11, Xiaomi interrompt la mise à jour et propose des réparations gratuites

5 janv.2021 10:12:58 IST

Xiaomi a récemment déployé les dernières mises à jour d’Android 11 sur plusieurs de ses modèles de smartphones, dont le Mi A3. Malheureusement, les utilisateurs de Mi A3 n’ont même pas pu profiter brièvement de la mise à jour, car la mise à jour a immédiatement intégré le smartphone pour la plupart des utilisateurs. Xiaomi a également reconnu le problème et dit qu’il a arrêté la mise à jour. La société propose également des services de réparation gratuits aux utilisateurs de Mi A3 à travers le pays dans l’un de ses 2000 centres de réparation.

Xiaomi n’a pas encore révélé la cause du problème, mais il promet de proposer une solution prochainement.

« Nous sommes conscients du problème sur certains appareils Mi A3 à la suite d’une mise à jour récente d’Android 11. Nous avons depuis interrompu le déploiement. Nous demandons aux utilisateurs qui rencontrent ce problème de se rendre dans l’un des 2 000 centres de service et plus à travers le pays les plus proches de chez vous. une solution sera fournie gratuitement sans condition (dans ou au-delà de la garantie). Nous regrettons les inconvénients que cela a occasionnés. En tant que marque engagée à offrir la meilleure expérience utilisateur possible, nous améliorerons continuellement nos produits et services « , a déclaré Xiaomi dans un déclaration.

Depuis le déploiement de la mise à jour Android 11, les utilisateurs de Xiaomi Mi A3 se plaignent que leurs téléphones sont inutilisables et que pour certains, l’appareil ne s’allume même pas. Les utilisateurs qui ont contacté Mi Stores pour la réparation du téléphone ont été invités à payer de grosses sommes d’argent (certains utilisateurs ont déclaré qu’on leur avait demandé de payer 11 000 Rs).

Nous voulons connaître le problème de la mise à jour MI A3, de nombreuses personnes n’ont pas de téléphone portable et n’ont pas l’argent pour en acheter un autre. J’ai besoin de travailler et de me passer de téléphone portable. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire et ça ne pourrait pas être pire. – @RakelMdrs (@rakelmdrs) 4 janvier 2021

Hey @MiIndiaSupport@manukumarjain

Le téléphone de milliers d’utilisateurs de Mi A3 est durci après la mise à jour et le centre de service d’Android 11 facturant 5 à 11000 ₹ pour remplacer la carte mère. Pourquoi nous payons ce montant, ce n’est pas de notre faute, vos développeurs ont fourni une mise à jour sans test. Résolvez-le bientôt – Shivam🇮🇳 (@shivmmv) 3 janvier 2021

Hey @XiaomiIndia, J’ai installé la dernière mise à jour Android 11 sur mon ‘MI A3’. Maintenant, mon téléphone ne démarre pas. Veuillez aider.@manukumarjain @techstarsrk @HFVUnbox – Manas Jindal (@jindal_manas) 31 décembre 2020

Après la mise à jour de MI A3 pour Android 11, le téléphone est en brique, que faire @Xiaomi @RedmiSupportIN – samuel (@ sameve4793) 1 janvier 2021

Cependant, selon la déclaration de Xiaomi, tous les utilisateurs de Mi A3 en France se verront offrir une réparation gratuite et inconditionnelle, ce qui signifie que, même si les appareils sont couverts ou au-delà de la garantie, ils se verront proposer la réparation sans frais.

