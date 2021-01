Smartphone Android le plus rapide: ce fabricant a des raisons d’être heureux

AnTuTu a annoncé ses résultats de référence pour décembre 2020. Le changement au sommet est particulièrement intéressant ici. Là, le Xiaomi Mi 11, qui vient de sortir en Chine, s’est imposé face à la concurrence en termes de performances.

Le Xiaomi Mi 11 n’est sorti que peu de temps avant la fin de l’année dernière, mais figure toujours dans la meilleure liste d’AnTuTus pour décembre. Là, le premier smartphone Android doté de la nouvelle puce Snapdragon 888 a directement remplacé le HUAWEI Mate 40 Pro + et a ainsi placé la couronne des performances. Cependant, avec exactement 708.425 points, le Xiaomi Mi 11 vient de terminer devant le concurrent, qui a pu marquer 702.819. À la troisième place du classement se trouve le HUAWEI Mate 40 Pro, qui avec 686 408 points au total est une distance plus claire du gagnant de la performance.

Xiaomi célèbre, mais la concurrence ne dort jamais

Pour le moment, le Xiaomi Mi 11 est le smartphone Android le plus puissant du marché. Cependant, cela ne devrait pas être le cas longtemps, car la concurrence fait déjà la queue. Si les rumeurs sont vraies, Samsung nous présentera sa série Galaxy S21 lors du Unpacked Event le 4 janvier, qui (en Europe) sera probablement équipée de l’Exynos 2100. La nouvelle puce du leader de l’industrie serait un peu en avance sur son prédécesseur et pourrait donc également contester la position du Xiaomi Mi 11.

En dehors de cela, on peut s’attendre à toute une gamme de nouveaux smartphones Android, qui reposent tous également sur le SoC Snapdragon 888. Le célèbre Leaker Ice Universe a récemment publié le score AnTuTu du prétendu Oppo Find X3. Selon lui, le prochain produit phare du constructeur chinois en plein essor marque 771 491 points et bat ainsi de loin le Xiaomi Mi 11.

Les fabricants chinois dominent

2021 s’annonce comme une année intéressante pour les smartphones. Dans tous les cas, on remarque déjà que le top 10 de la liste de référence AnTuTu pour décembre 2020 ne comprend que les fabricants chinois. Les smartphones Xiaomi, HUAWEI et vivo occupent toutes les places et mettent ainsi le leader du marché Samsung en détresse. Nous sommes curieux de voir si l’entreprise coréenne prévaudra contre la domination chinoise.