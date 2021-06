« Smallville » prépare son retour avec une nouvelle série animée

Avec un total impressionnant de dix saisons, « Smallville » a conquis une légion fidèle de fans qui, entre 2001 et 2011, ont suivi les aventures de Clark Kent dans sa jeunesse semaine après semaine, bien avant d’assumer son identité de Superman. personnages puissants et importants de DC Comics, qui ont construit l’image du super-héros telle que nous la percevons aujourd’hui.

La série écrite et produite par Alfred Gough et Milles Millar mettait en vedette Tom Welling dans le rôle de Clark, qui a dû assimiler ses nouvelles capacités et sa propre identité d’extraterrestre dans la ville provinciale de Smallville, au Kansas, tout en faisant face aux problèmes d’un être humain ordinaire.

« Smallville » mettait également en vedette Kristin Kreuk dans le rôle de Lana Lang, l’amoureuse de Clark, Erica Durance, qui a commencé son apparition en tant que Lois Lane dans la saison quatre et Michael Rosenbaum en tant que Lex Luthor, son meilleur ami d’adolescence et ennemi juré éventuel, développant cette fraternité compliquée / relation de haine jusqu’à la fin de la production.

« Smallville » est encore dans les mémoires de ses fans, qui ont célébré la brève apparition de Welling et Durance en 2019 avec leurs camées dans « Crisis on Infinite Earths », le macro-événement de la série The CW se déroulant dans l’Arrowverse, et tout semble indiquer que ce ne sera pas la dernière que nous verrons d’eux.

Tom Welling a récemment réalisé une vidéo pour un fan sur la plateforme Cameo, qui a été rapidement partagée sur Twitter. Brièvement, l’acteur a expliqué ses intentions de faire revivre « Smallville » à travers une série animée, en commentant ce qui suit :

« Michael Rosenbaum et moi travaillons actuellement sur une série animée pour redonner vie à ces personnages et utiliser autant de membres de la distribution originale que possible. Ne le dites à personne, c’est un secret et nous y travaillons toujours ».

« Smallville » présentait une règle tristement célèbre dans laquelle il était interdit à Clark Kent de voler ou de porter son costume pendant sa diffusion, quelque chose que Welling a indiqué qu’il était prêt à modifier au cas où Superman pourrait compter sur une apparition aux côtés de la version Batman jouée par Robert. Pattinson.

Parce que cela ressemble à une situation improbable, le retour de « Smallville » à travers l’animation pourrait porter ses fruits, surtout après que la série ait poursuivi son histoire dans les bandes dessinées publiées par DC jusqu’en 2015. Pour le moment, les dirigeants de Warner Bros n’ont ni confirmé ni démenti ces déclarations.