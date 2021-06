Slipknot annonce le Grand Tour « Knotfest Roadshow 2021 »

Slipknot anticipe leur retour sur scène à travers une nouvelle tournée qu’ils ont surnommée le « Knotffest Readshow », au cours de laquelle ils effectueront une tournée aux États-Unis à 28 dates programmées dans tout le pays. Ceci après avoir annoncé qu’ils tiendraient une présentation spéciale à Des Moines, leur ville natale de l’état de l’Iowa, en septembre prochain.

Corey Taylor et compagnie se lanceront dans cette nouvelle tournée avec le soutien d’autres grandes icônes du metal contemporain: Killswitch Engage, Fever 333 et Code Orange, qui joueront sur chacune des tournées programmées par le groupe.

Après avoir commencé dans l’Iowa à la fin du mois de septembre, Slipknot et sa compagnie commenceront la tournée qui culminera à Phoenix, en Arizona, le 2 novembre. Les dates et les villes dans lesquelles cette tournée sera présentée ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux de Slipknot, et les billets sont disponibles à la vente sur ce lien.

Dans une déclaration officielle, Corey Taylor a déclaré ce qui suit: «Avec l’ouverture du monde, il est temps de s’exciter à nouveau pour la vie. Revenez à la vie. Cette tournée est un long chemin à parcourir et nous espérons que vous êtes aussi excité de la voir que de jouer. Restez en sécurité et à bientôt. »

Taylor a récemment surpris ses fans en déclarant que le Rock and Roll Hall of Fame lui semble être un « tas d’ordures » et qu’il rejetterait probablement le prix s’il était envisagé, en plus d’exprimer son opinion sur la façon dont des centaines de les bandes ont été rejetées dans le passé.

« Ils n’honorent rien d’autre que la musique pop, vraiment, et ils ne présentent de vrais groupes de rock que lorsqu’ils ressentent la pression de le faire », a-t-il commenté lors d’une conversation avec Lazer 103.3. Corey Taylor prépare actuellement son nouveau matériel avec Slipknot, qui n’a pas encore de date de sortie estimée.