Slash anticipe l’arrivée d’un nouvel album studio

Le légendaire guitariste de hard rock Slash a partagé de nouvelles impressions sur son nouvel album solo, qu’il a réalisé en collaboration avec Myles Kennedy & The Conspirators, soulignant qu’il pourrait s’agir du meilleur album qu’il ait réalisé jusqu’à présent dans sa carrière musicale exceptionnelle.

Slash prépare actuellement la sortie de ce nouveau LP, qui s’inscrit dans la continuité de son travail sorti en 2018 sous le titre de « Living The Dream », avec le label de musique Gibson Records, dévoilant un nouveau teaser dans lequel on voit le guitariste jouer dans le studio tout en partageant quelques mots de ce matériel.

Je pense que l’album lui-même est probablement le meilleur que j’ai fait jusqu’à présent. Nous ne montrons aucun signe de ralentissement.

Ce sera la quatrième collaboration de Slash avec Kennedy & The Conspirators, un groupe composé de Myles Kennedy au chant, Todd Kerns à la basse et au chant, Brent Fitz à la batterie et Frank Sidons à la guitare et au chant. Kennedy aurait indiqué dans un entretien avec Audio Ink Radio que ce nouveau matériel était déjà « en conserve » et qu’il avait été réalisé au début de l’année.

Actuellement, Slash prépare avec ses confrères Guns N’ Roses le lancement d’un nouvel EP intitulé « Hard Skool » qui arrivera en février prochain, avec une édition vinyle de sept pouces qui sera disponible en juin de l’année prochaine.

Avec ce nouveau matériel à quatre titres, Guns N’ Roses ne présentera pas seulement la chanson titre de ce LP. Il comprendra également « Absurd », une chanson que le groupe a sorti en août dernier comme une réédition d’une de leurs œuvres enregistrée lors de la production de l’album « Chinese Democracy », en plus d’inclure des versions live de « Don’t Cry » et « Tu es fou ».