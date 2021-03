«  Sky Rojo  » crée une dépendance: la série Netflix n’a rien à envier à «  La casa de papel  »

Toute série qui va de pair Alex Pina Il sera marqué par être le nouveau du créateur de ‘La casa de papel’, mais les comparaisons seront surtout inévitables dans le cas de ‘Sky Rojo’, puisque à première vue les coïncidences sont bien plus grandes que dans des titres comme ‘White Lignes »ou« La jetée ». Ce vendredi 19 mars, ce sera alors que sa première saison atteindra Netflix et il me semblerait très étrange qu’elle ne soit pas devenue la nouvelle bombe de la plateforme.

«Sky Rojo» raconte l’histoire de trois prostituées qui ont fui après un violent incident au cours duquel le propriétaire du club où elles travaillent est laissé pour mort. Cela fait que la série a beaucoup de vol constant, un pari sur la frénésie qui ressemble à une endurance le pari de faire des épisodes de seulement 25 minutes qui passent. En réalité, C’est peut-être la série qui s’adapte le mieux à l’engagement décidé de Netflix de regarder des fringales.

Adrénaline pure

Beaucoup de choses rentrent dans «Red Sky», à tel point que dès qu’on passe d’une explosion de violence à un moment plus tendre ou de rire ou au drame le plus intense. C’est un cocktail qui aurait pu mal tourner, mais vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de travail derrière pour que tout fonctionne avec une précision mécanique. Évidemment, les scripts sont essentiels pour cela, car trouver à la fois le bon ton et le rythme idéal était présenté comme les deux plus grands défis.

Dans le premier point, «Red Sky» aurait pu se contenter d’être un passe-temps vibrant mais superficiel, le genre qui vous accroche mais le genre que vous oubliez presque le jour après l’avoir vu. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel dans la série Netflix, où l’avalanche de sorties prévaut plus que toute autre chose, bien que le plus courant soit qu’ils tournent à mi-régime, laissant les choses pour l’avenir au lieu de prendre le plus grand soin de l’intérêt de ce qu’ils proposent. cet instant. Cela ne se produit pas ici.

Dans cette série créée par Pina avec Esther Martinez Lobato ce qu’il y a, c’est une volonté claire de donner des stimuli au spectateur à tout moment, en jouant avec les contrastes à tout moment. Un bon exemple de cela est dans la sélection musicale particulière qui accompagne ce qui se passe à tout moment, sachant également quand jouer pour obtenir l’impact souhaité de l’absence momentanée de celui-ci.

De cette manière, le climat idéal est créé pour qu’il soit également transféré au récit, avec ces sauts constants dans le passé, une ressource commune dans la série de Pina, ils servent à la fois à compléter ce qui se passe dans le présent et à continuer. qualifiant ce cocktail de genres dans lequel tout semble avoir sa place dans l’action comme ligne principale.

Tout dans le même sens

Il y aura ceux qui verront peut-être cela comme quelque chose de contradictoire, mais c’est que ‘Red Sky’ joue avec les contrastes même au sein d’une même scène, pas tant pour jouer avec la stupéfaction du spectateur que pour favoriser qu’on ne se positionne pas rapidement. en ce qui concerne les personnages. Il a beaucoup de mérite de doter ses protagonistes d’une certaine complexité, en comptant avec si peu de marge pour cela et sans donner l’impression de rassembler les idées pour que le rythme ne ralentisse jamais. Allez, que vous vous souciez suffisamment qu’il y ait quelque chose en jeu dans l’implication émotionnelle du spectateur.

Le casting très réussi aide certainement, avec Verónica Sánchez, Lali Expósito et Yany Prado formant un trio improbable d’héroïnes aussi différentes que complémentaires les unes des autres. Ici, la série aurait également pu dérailler en ayant à équilibrer le rôle de premier plan entre tous, mais elle est plus que gracieuse. À cela, nous ajoutons le bon travail de Asier Etxeandia, Enric Auquer et surtout, Miguel Angel Silvestre de sorte que le casting est un autre des points forts de la fonction.

C’est vrai que ça aide d’avoir des personnages bien écrits avec des motivations claires, mais cela montre que tous comprennent très bien ce dont ils ont besoin pour transmettre cette dose de crédibilité nécessaire dans un scénario avec une nette tendance au chaos. Tout cela très maîtrisé à partir du script pour que le château de cartes ne s’effondre pas et parfaitement illustré dans la section technique.

Là, il convient à «Sky Rojo» de ne pas être marqué par un motif visuel aussi clair que, par exemple, dans «La casa de papel». Ici, la série est autorisée à jouer avec tout ce qui est disponible, la clé étant réussir à trouver l’harmonie nécessaire pour que ce ne soit pas quelque chose de gratuit. Tout va dans le même sens, il est donc beaucoup plus facile de se laisser emporter et d’ignorer certaines solutions d’intrigue qui peuvent être invraisemblables, mais à mon avis rien qui ne corresponde à ce que la série propose dès le premier instant. Vous l’achetez ou le laissez.

En bref

‘Sky Rojo’ est de l’adrénaline pure, une série aussi addictive ou plus que ‘La casa de papel’ au cours des quatre épisodes que Netflix a montrés à la presse. Bien sûr, ce n’est plus la même chose, puisque ici la tension vient d’une évasion inlassable en plein champ, d’un saut dans le vide sans filet qui vous accroche en quelques minutes et ne lâche jamais. J’ai hâte de voir les chapitres restants de cette première saison, encore plus que la dernière saison des aventures du professeur, de Tokyo et de la compagnie.