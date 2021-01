Sky Rojo a déjà une date de sortie et une bande-annonce officielle!

Sky Rojo est plus proche que jamais! La série Netflix a suscité beaucoup d’attentes pour être l’un des créateurs de La Casa de Papel et pour avoir une grande distribution qui comprend Lali Esposito. La production espagnole a son lancement au coin de la rue: ce mardi a annoncé sa date de sortie et sa bande-annonce officielle. Épingle de sûreté!

Le projet, qui a Álex Pina à la tête, a commencé en novembre 2019 et a été retardé par la pandémie de coronavirus. En octobre de l’année dernière, les acteurs ont pu commencer à tourner à Madrid et le travail a déjà porté ses fruits: Netflix a partagé la première bande-annonce et le jour où elle sera disponible.

Quand Sky Rojo est-il diffusé sur Netflix?

La série verra le jour le 19 mars 2021 au géant du streaming. L’histoire sera compactée en huit chapitres de 25 minutes, donc ce sera très facile à voir. Aussi, c’est déjà confirmé une deuxième saison qui aura la même durée que le premier.







Qu’est-ce que Sky Rojo sur Netflix?

Ciel rouge va tourner autour trois prostituées (un espagnol, un argentin et un cubain) qui échappent à leur souteneur et doivent fuir les tueur à gages qu’il engage pour les chercher. La production ambitieuse a été décrite par Espósito comme « folie visuelle ». L’actrice argentine a également assuré que « il a tout pour faire le tour du monde ».

Lali Espósito et Verónica Sánchez pendant le tournage de Sky Rojo (@skyrojo)



Qui sont les acteurs de Sky Rojo?

Miguel Angel Silvestre comme Moisés, Verónica Sánchez comme Coral, Asier Etxeandia comme Roméo, Lali Esposito comme Wendy, Yany Prado comme Gina, Enric Auquer, Mariana Salazar, Penelope Guerrero, José Manuel Poga. Il est dirigé par Eduardo Chapero-Jackson et Javier Quintas.

La bande-annonce publiée dure une minute, mais synthétise la puissante production que sera Sky Rojo. Drame, action et sexe font partie d’un argument qui promet de séduire surtout les fans latino-américains. « Survivre cinq minutes de plus. C’est le plan. », était la description que Netflix a choisie pour l’avance.