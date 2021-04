Sky arrive sur Nintendo Switch avec le multijoueur multijoueur ce printemps

Le jeu d’interaction sociale populaire Sky arrive sur Nintendo Switch à la fin du printemps avec une compatibilité crossplay.

Peut-être avez-vous entendu parler de l’une des expériences interactives les plus enrichissantes pour les mobiles. Sky: Children of the Light est un beau jeu social qui y est sorti en 2019 pour iOS, avec une sortie ultérieure sur Android. De nombreux joueurs s’attendaient à ce que le titre atteigne plus de plates-formes pour en profiter et cela n’a pas été une attente. Enfin, Sky arrive sur Nintendo Switch.

La nouvelle a été donnée par thatgamecompany elle-même via la page de titre officielle. Ils ne nous ont pas donné de jour précis pour commencer le téléchargement de l’aventure, mais une fenêtre de lancement. En juin 2021, le titre arrivera sur l’hybride Nintendo et, surtout, il sera entièrement compatible avec le jeu multiplateforme.

Les joueurs sur appareils mobiles et ceux qui souhaitent découvrir le ciel pourront le faire ensemble.

Pour ceux qui ne connaissent pas le titre, Sky: Children of the Light est le dernier succès de cette société de jeux. Ils sont responsables de grandes œuvres cultes telles que Flower ou Journey, des titres expérimentaux qui ont changé la scène indépendante pour toujours. Sky a un sentiment similaire en essayant d’unir des joueurs inconnus du monde entier.

Le jeu a reçu de nombreux prix et distinctions à ce jour sur les appareils mobiles. Il est mis à jour de temps en temps pour offrir de nouvelles saisons avec des emotes, des emotes et d’autres récompenses afin de continuer à encourager sa base de joueurs à continuer à jouer tout en aidant les nouveaux arrivants à continuer.

Notez son arrivée à la Nintendo Hybrid. Cela pourrait indiquer que les développeurs prévoient de finir par atterrir sur d’autres consoles également. Vous pouvez donc continuer à partager votre univers avec des milliers de joueurs à travers le monde.