Skull Town sera une carte d’arènes dans Apex Legends

APEX Legends - 2150 COINS | PC Download - Origin Code

Cette devise du jeu peut être utilisée pour acheter de nouveaux objets cosmétiques pour les personnages et les armes dans le magasin des achats directs. Les pièces Apex peuvent également être utilisées pour acheter des packs cosmétiques Apex et pour déverrouiller de nouveaux personnages via le magasin en jeu. Requiert Apex Legends sur la plate-forme applicable (vendue séparément) et toutes les mises à jour du jeu. Ces pièces ne sont utilisables que via Origin.