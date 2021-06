Simone Biles est la grande soeur dont nous avons tous besoin dans un clip viral avec sa coéquipière

La plupart connaissent Simone Biles pour ses incroyables capacités athlétiques, mais la médaillée d’or a également montré un côté plus doux d’elle-même lors des championnats américains de gymnastique, qui se sont terminés dimanche.

Dans le court clip, partagé sur Twitter, Biles est vu en train d’attacher un ruban d’argent dans les cheveux d’un autre gymnaste, et le moment est rapidement devenu viral, beaucoup louant Biles pour avoir pris le temps d’aider quelqu’un de moins expérimenté.

Biles a également impressionné par sa performance aux championnats, obtenant son meilleur score au concours général depuis 2018 et remportant un septième titre américain, un record. Portant un uniforme noir et argent étincelant dimanche, elle a stupéfié les téléspectateurs avec son routine au sol défiant la gravité et voûte impressionnante, entre autres mouvements. Biles a également été nommé athlète de l’année.

Dans un entretien dimanche, Biles a déclaré qu’elle s’était « tellement amusée » avec ses coéquipiers et qu’elle appréciait son rôle dans l’équipe.

« Cela signifie le monde, en particulier le fait d’avoir les plus jeunes pour guider en quelque sorte le chemin », a déclaré Biles. « Je suis ici depuis si longtemps, donc être un mentor pour eux a tout signifié pour moi, et partager ces réalisations et ces objectifs. »

Une autre photo montre Biles s’amuser avec sa coéquipière Jordan Chiles qui s’est classé troisième au championnat. Les deux sourient pour la caméra dans des uniformes assortis et des chapeaux de cow-boy blancs, avec Chiles tenant une plaque de l’événement.

Le duo a également partagé un doux moment lors des entraînements pour le championnat. Lorsque Chiles a vu l’entraîneur Cecile Landi en larmes, elle a commencé à pleurer et, finalement, Biles les a rejoints.

« (Biles) me disait que je méritais ce que je viens de faire et je suis doué et talentueux et j’ai l’opportunité de faire cette équipe », a déclaré Chiles.

Biles devrait participer aux Jeux olympiques de Tokyo à partir de la fin juillet, bien qu’elle doive d’abord se qualifier pour les essais olympiques. Biles est considéré comme un verrou pour l’équipe, et Chiles et Sunisa Lee, qui s’est classée deuxième aux championnats, sont également susceptibles de se qualifier.