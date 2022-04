Simon Bird dit qu’une réunion d’entre-deux n’aura jamais lieu

Au sein du groupe notoire et très apprécié des quatre « fwends », Bird a joué le rôle de porte-documents avec Will McKenzie.

Tout en admettant qu’il reçoit toujours ‘mallette w **** r’, ‘ bus w **** r ‘ et vraiment n’importe quoi ‘ tant qu’il y a w **** r dedans ‘ lui a crié dessus s’il est repéré en train de marcher dans la rue, Bird a admis qu’il ne reviendrait jamais dans son rôle emblématique de Will.

La question d’un fan selon The Guardian se lit comme suit: « Que diriez-vous de plus d’entre-deux, mais cette fois, vous êtes les parents embarrassants? »

« Un endroit magnifique, un fish and chips sur la plage, en regardant un de mes amis les plus proches, Joe Thomas, presque mourir d’hypothermie. Quoi de mieux ? » il a dit.

En plus d’avoir toujours crié « bus w **** r » dans la rue, Bird a réfléchi à la raison pour laquelle la marche de Will reste largement moquée, malgré le fait que d’autres célébrités connues pour leur « style de marche stylistiquement différent » s’en sortent beaucoup plus légèrement, comme comme Liam Gallagher, Ian Brown et Richard Ashcroft.