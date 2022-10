Silent Hill 2 revient avec une version remake exclusive à PlayStation 5

La suite d’horreur de survie acclamée par la critique »Colline silencieuse 2 », sorti en 2002, reviendra avec un nouveau remake exclusif pour PlayStation 5. Lors de l’émission spéciale de Konami sur la franchise, le titre qui sera développé par Bloober-Teamconnu pour avoir travaillé sur d’autres jeux d’horreur comme »Layers of Fear » et »The Medium ».

Avant les nouvelles annonces « Silent Hill » de Konami, la franchise avait disparu depuis une décennie, le dernier jeu étant sorti en 2013. « Silent Hill : Book of Memories » est sorti en exclusivité PlayStation. Vita, une console portable qui a échoué vendre un grand nombre d’unités, et même le jeu a fait l’objet de diverses critiques défavorables pour des changements dans sa formule.

Le dernier jeu d’horreur de survie était » Silent Hill: Downpour », sorti en 2012 avec une réception similaire. La dernière entrée numérotée de Silent Hill est encore plus ancienne, car « Silent Hill 4: The Room » est sorti en 2004, et bien qu’un cinquième jeu était en préparation, il a finalement été annulé.

Il fut même un temps où le développeur de jeux vidéo Hideo Kojima et le cinéaste Guillermo del Toro travaillaient sur un redémarrage de la série intitulée » Silent Hills », le jeu étant présenté dans une démo intitulée » PT ». Cependant, Kojima a quitté Konami, donc le projet a été annulé.

»Silent » avait déjà une version remasterisée qui comprenait les deuxième et troisième jeux, intitulée »Silent Hill HD Collection » pour Playstation 3 et Xbox 360. Bien que ce soit une version beaucoup plus confortable pour jouer les titres sur les consoles de cette génération, de nombreux joueurs se sont plaints qu’il s’agissait d’un remaster médiocre qui n’améliorait pas beaucoup les graphismes des jeux originaux.

Les rumeurs d’un renouveau de la franchise »Silent Hill » circulent depuis un certain temps, culminant en mai 2022, lorsqu’une fuite massive a indiqué que Konami était déjà en train de développer une nouvelle version de »Silent Hill ». Colline 2 ». Il ne reste plus qu’à attendre sa première exclusive sur PlayStation 5.