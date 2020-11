Signes des temps: le premier véhicule autonome sur la piste Top Gear

Contrairement à ce que nous avons vu chez Roborace, le Pod Einride a effectué un tour de piste Top Gear sans «accidents de voyage» en 2min44.14s. Pas mal, vu qu’il s’agit d’un camion autonome (26 t de poids brut) – même pas le Stig n’était présent – et est limité à 80 km / h.

L’Einride Pod vient de Suède, où il est déjà en service et, comme vous pouvez le voir, il ne nécessite même pas de cabine pour le conducteur. Est-ce l’avenir de la distribution de marchandises? Tout indique oui.

Bien qu’autonome, il existe quatre niveaux d’autonomie disponibles, c’est-à-dire qu’il existe quatre versions du Pod. D’un niveau 1 uniquement pour des zones limitées et un environnement contrôlé avec des itinéraires prédéterminés, au niveau 4, où le Pod Enride peut circuler sur les routes rapide et autoroutes jusqu’à 80 km / h, entre les points de distribution (niveaux 3 et 4 disponibles à partir de 2022-23).

Il peut également être contrôlé à distance par un opérateur si nécessaire (comme des drones par exemple). Et étant électrique, il a une autonomie qui varie entre 130 km et 180 km.

Il n’est disponible que via un plan d’abonnement pouvant aller de 18 000 € par mois (niveau 1) à 22 500 € par mois (niveau 4) – environ 15 200 euros à 19 000 euros.