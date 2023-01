Si vous utilisez habituellement les notes vocales de WhatsApp, vous adorerez les dernières nouvelles du client de messagerie

WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité parmi ses utilisateurs bêta qui vous permettra de créer des mises à jour de votre statut sous la forme de notes vocales.

WhatsApp met à jour ses notes vocales avec une nouvelle fonctionnalité que vous attendiez depuis longtemps

La grande majorité des utilisateurs de WhatsApp utilisent généralement des notes vocales pour communiquer avec leurs amis et leur famille, car c’est un moyen rapide et facile de donner un message ou raconter quelque chose qui leur est arrivé.

Pour cette raison, depuis un certain temps déjà, l’application de messagerie appartenant à Meta met à jour cette fonctionnalité avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d’accélérer la reproduction des audios, en les écoutant en arrière-plan et contrôler l’enregistrement d’un message vocal.

Eh bien, maintenant le client de messagerie commence à sortir une nouvelle fonctionnalité qui fera passer les notes vocales au niveau supérieur.

Très bientôt, vous pourrez partager une note vocale en tant que mise à jour de statut

Selon WABetaInfo, WhatsApp a commencé à se déployer une nouvelle fonctionnalité de notes vocales dans la dernière version bêta de l’application Android, avec le numéro de build 2.23.2.8, qui vous permettra de créer des mises à jour de votre statut sous forme de notes vocales.

Cela signifie que, très bientôt, vous pourrez partager une note vocale en tant que mise à jour de statut pour la partager avec vos amis et connaissances et, pour cela, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, vous devrez simplement accéder au menu de création d’un nouvel État et cliquer sur l’icône du microphone qui apparaît en bas de l’application. Une fois l’audio enregistré, qui ne peut pas durer plus de 30 secondesvous pouvez l’écouter et le jeter au cas où vous n’aimeriez pas le résultat.

Tout comme les statuts de texte, les statuts vocaux seront cryptés de bout en bout afin qu’ils ne puissent être entendus que par les personnes que vous choisissez et ils disparaîtront 24 heures après avoir été partagés.

Si vous souhaitez profiter de cette fonction et d’autres futures avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.

