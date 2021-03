Si vous prenez un bain en portant des lentilles de contact, le risque d’infection oculaire est 7 fois plus élevé, des rougeurs et des ulcères peuvent également survenir.

Soyez vigilant si vous prenez un bain avec des lentilles de contact. En faisant cela, le risque d’infection oculaire est 7 fois plus élevé. Une rougeur des yeux et des ulcères de la cornée peuvent également survenir avec une douleur dans les yeux.

Cette affirmation a été faite par des chercheurs britanniques. Les chercheurs ont mené des recherches sur 78 utilisateurs portant des lentilles de contact. Des recherches ont révélé que si nous prenons un bain tout en portant une lentille, les yeux ont un mauvais effet. Si vous ne le traitez pas, il peut y avoir un problème de vision trouble.

Alors le danger augmente

Les chercheurs disent que le port de lentilles pendant le bain aide les bactéries à propager l’infection à l’œil. Le bain maintient l’humidité à la surface de la lentille. En raison de laquelle les bactéries augmentent facilement leur nombre et leur étendue d’infection.

Restez vigilant même au coucher

Des chercheurs britanniques disent que dormir dans des lentilles de contact n’est pas non plus bon. Cela augmente le risque d’infections bactériennes et fongiques jusqu’à 3 fois. Cette infection est appelée kératite microbienne dans le langage de la science.

Selon des recherches, 40 millions de personnes au Royaume-Uni utilisent des lentilles de contact. Les causes d’infections oculaires sont fréquentes à cause de cela. Ceux qui travaillent pour réduire la vue plus tard, il est donc plus important de rester alerte.

37 sur 78 ont souffert d’infections

Un chercheur de l’Université de recherche de Southampton, Pervez Hussain, affirme que le fait d’ignorer la propreté dans l’entretien de la lentille conduit à des cas d’infection. Au cours de la recherche, 37 personnes sur 78 qui utilisaient des lentilles avaient souffert d’infections oculaires, c’est-à-dire de kératite microbienne.

Le danger est plus dans le groupe d’âge des 25 à 39 ans

Selon les chercheurs, les personnes âgées de 25 à 39 ans sont plus à risque. Les lentilles de contact sont les plus couramment utilisées par les personnes de ce groupe d’âge. Neil Retail, président élu de la British Contact Lens Association, affirme que 140 millions de personnes dans le monde utilisent avec succès des lentilles.

