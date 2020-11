Si vous faites partie de ceux qui voyagent, vous allez adorer les nouvelles fonctions de Google

Se souvenir de bons moments passés est désormais un peu plus facile avec la nouvelle fonction Google.

Bien sûr, cela ressemble à des temps lointains, mais il n’y a pas si longtemps, nous pouvions nous déplacer librement et voyager d’un côté du monde à l’autre sans nous soucier des contagions et des quarantaines.

Il y a de fortes chances que vous aspiriez à cette période et que Google souhaite rendre ces beaux souvenirs un peu plus à portée de main.

Pour ce faire, via l’application Google Maps, l’entreprise ajoute un Onglet « Voyages » dans lequel vous regrouperez tous vos voyages. Ainsi, à travers une chronologie, Google vous présentera un récapitulatif de vos vacances récentes ainsi que des informations sur les lieux emblématiques que vous avez visités.

L’application vous informera également de la distance parcourue lors de ces voyages, ainsi que le (s) moyen (s) de transport utilisé (s).

Souvenez-vous et partagez

Le nouvel onglet «Voyages» vous permettra de vous souvenir de presque toutes les étapes de vos précédents voyages, mais aussi de partager vos aventures entre amis ou en famille.

Cette fonction est particulièrement utile, en plus de frimer voyager, recommander les gîtes et les restaurants visités, surtout ceux dont on garde de bons souvenirs.

Également, tout autre lieu visité, tels que les musées, les événements sportifs ou les spectacles, dont nous avons reçu l’entrée ou un type de confirmation par email, aussi sera enregistré et il peut être partagé.

En informatique, c’est comme avoir un coffre de mémoire virtuelle dans Google Maps.

Google Photos sera le prochain

L’idée semble avoir tellement aimé Google que nous la verrons bientôt dans une autre de ses applications les plus populaires, Google Photos. Actuellement, à partir de l’application de photographie, vous pouvez déjà voir l’emplacement des images collectées mais, avec l’intégration future de cette chronologie, il sera possible de faire une transition temporaire et de voir le passage du temps de première main.

Afficher les photos dans la chronologie est une option que l’utilisateur doit choisir, car il a le pouvoir de décider des informations que Google Photos collecte à partir de chaque image et cela n’allait pas être une exception.

Ce que nous ne savons pas, c’est s’il finira par entrer dans les fonctions payantes qu’il envisage d’inclure.

Avec cette mise en œuvre, Google continue de s’améliorer et l’ajout de nouvelles fonctionnalités à deux de ses principales applications, s’alignant sur la stratégie de renouvellement qu’il a déjà appliquée, par exemple en changeant les icônes de ses 5 applications les plus connues.

