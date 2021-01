Si nous parlions sur d’autres planètes et lunes du système solaire, à quoi ressemblerait notre voix là-bas?

On vous a toujours dit que dans l’espace, vous ne seriez pas entendu parce qu’il n’y a pas d’air pour transmettre le son, il n’y a rien. Ceci, bien que pas entièrement vrai, a du sens. Mais que se passe-t-il lorsque nous allons sur d’autres planètes dans l’espace? Différents facteurs déterminent la manière dont notre voix est entendue, et ces facteurs peuvent être des plus variés dans d’autres endroits du système solaire.





Si nous essayions de parler de Vénus maintenant, par exemple, nous ne pourrions pas le faire, car la première chose qui arriverait serait que nous brûlions en quelques secondes à cause de la température de sa surface, et si nous ne le faisions pas, nous serions étouffés par les conditions de son atmosphère. Supposons cependant que les conditions environnementales du reste des planètes nous permettent d’être présents sans casque ni protection. Comment les choses sonneraient-elles?

Question de densité et de composition de l’atmosphère

Le son, comme nous le savons, se déplace à travers les vagues dans l’air. C’est pourquoi on dit que dans l’espace si on crie personne ne nous entend, car il n’y a pas « d’air » pour transmettre les vibrations produites par notre voix. Par conséquent, «l’air» est l’un des principaux déterminants de la configuration de notre voix. Plus précisément sa composition et sa densité. Autrement dit, les conditions atmosphériques de chaque lieu.

Sachant donc que cela dépend de l’atmosphère, nous pouvons commencer à exclure tous les endroits du système solaire qui n’ont pas d’atmosphère, que nous n’avons pas encore étudiés ou qui sont suffisamment petits pour que le son se propage à travers lui. Il nous reste essentiellement quatre emplacements: Vénus, Terre, Mars et la lune de Saturne Titan.

Puisque nous savons à quoi ressemble la composition de l’atmosphère dans ces lieux, il est possible de théoriser à partir de comment les sons seraient entendus dans ces endroits. Un article de l’Université Harvard explique comment notre voix changerait sur ces planètes et ces lunes:

Terre: En commençant par notre propre planète pour référence, nous savons que l’atmosphère que nous avons nous permet d’avoir une voix claire et directe lorsque nous parlons. Ici, nous devons garder à l’esprit que bien sûr, en tant qu’espèce, nous avons adapté par l’évolution sur des centaines de milliers d’années nos cordes vocales afin que la voix soit parfaite dans ces conditions.

Vénus: La planète voisine est essentiellement un enfer en termes de composition de son atmosphère. Il y a plus de densité dans son atmosphère et souvent un brouillard continu en raison des températures élevées qui évapore le liquide présent. Par conséquent, la voix est plus faible mais elle se déplace également plus rapidement de l’émetteur vers le récepteur.

Mars: L’atmosphère de l’autre planète voisine est à 95% de dioxyde de carbone. Le CO2 a la particularité d’absorber très bien les vibrations, provoquant ainsi une sorte de « suppression du bruit ». Par conséquent, même si nous crions, nous ne serons guère entendus en raison de l’amortissement des molécules de CO2 dans l’air. Pour couronner le tout, la vitesse du son est également réduite par le froid qu’il fait à la surface de Mars.

Titan: La lune de Saturne est l’un des endroits les plus semblables à la Terre que nous ayons dans le système solaire. Il n’a toujours pas de conditions de vie idéales, mais il est plus proche de la Terre que partout ailleurs. Par conséquent, c’est ici que nous trouverons notre voix la plus similaire à celle que nous avons sur Terre. Son atmosphère est environ 50% plus épaisse que la nôtre et il fait plus froid qu’ici. Ces conditions entraînent un ralentissement du son et un approfondissement. Cependant, grâce à la présence abondante d’azote, le volume sera plus élevé.

Une expérience d’astronomie nous a montré il y a quelques années à quoi ressemblerait la voix de Ray Bradbury sur Mars, nous pouvons clairement voir comment sa voix varie pour être beaucoup plus basse et plus lente:

Tant que nous arrivons à l’une de ces planètes ou lunes pour voir exactement comment nous nous entendrions, nous avons simplement quelques sons de leur part. L’atterrisseur InSight a enregistré le son de Mars avec ses microphones en 2019. En outre, la NASA a créé un catalogue complet de «sons sinistres» de l’espace accessible à tous l’année dernière.

Via | Université de Harvard