Si 650 ch n’arrive pas. Hennessey propose Urus de 750 chevaux!

Il n’y a pas longtemps, détenant le titre de SUV le plus puissant du marché, la vérité est que la Lamborghini Urus et ses 650 ch n’auront pas laissé particulièrement impressionné, les experts de Hennessey. Lequel a décidé, entre autres détails, de “rajouter” 110 ch supplémentaires au V8 4.0 Twin Turbo, annonçant la puissance écrasante de 760 ch!

Entraîneur nord-américain utilisé pour appliquer sa «magie» dans les types les plus divers d’automobiles, de camionnettes et autres, de préférence originaires de l’autre côté de l’océan Atlantique, Hennessey Performance Engineering s’est maintenant tourné vers l’un des plus illustres Des représentants européens de SUV, tels que la Lamborghini Urus.

Proposé, déjà de lui-même, fortement sportif et prometteur de fortes doses d’adrénaline au volant, grâce, bien sûr, à un impressionnant V8 4.0 biturbo à charger, 650 ch de puissance, l’Urus est devenu, ainsi, dans l’un des derniers modèles à passer entre les mains des ingénieurs de Hennessey. Qui, avec leur action, a cherché à accentuer, dans le SUV de Sant’Agata Bolognese, le positionnement que le modèle a toujours eu et qui, nous n’en doutons pas, veut rester: celui d’une véritable et diabolique machine à émotion!

De plus, sans même regarder l’esthétique extérieure ou intérieure, toutes deux intactes, les éléments Hennessey ont choisi de se consacrer, uniquement et uniquement, à la composante technique. Plus précisément, l’installation d’un kit de préparation HPE750, conçu pour garantir encore plus d’efficacité et de performances.

Parmi les changements mentionnés, il y a les améliorations apportées à l’admission, à savoir, avec le placement de nouveaux filtres, pas si restrictifs, en plus d’un nouveau système de gestion électronique (ECU) et d’un nouveau système d’échappement à haut débit, et aussi il , moins restrictif. Mais aussi pour garantir un autre son!

760 chevaux … soit 629 chevaux sur roues

Pour le reste et grâce, seulement et seulement, à ces changements, le V8 4.0 Twin Turbo d’Urus, a fini par voir sa puissance augmenter de 110 ch, commençant à annoncer un 760 ch encore plus impressionnant.

Même ainsi, après avoir déjà fait de même avec le bloc dans son état d’origine, les ingénieurs de Hennessey n’ont pas manqué de mettre aussi le V8 «renouvelé» à l’épreuve sur sa banque d’alimentation. Enregistrement, même, de la puissance et du couple des deux versions, mesurés non pas à la sortie du moteur, mais sur les roues.

A un moment enregistré en vidéo, le V8 4.0 Twin Turbo affichait, dans son état «d’origine», une puissance maximale de 554 ch et un couple de 822 Nm, mesurés sur les roues, alors que, avec la préparation déjà terminée, les valeurs est tombé, par rapport à l’annonce, à 629 ch et 990 Nm.

Encore, assez, selon les responsables de Hennessey, pour garantir une accélération de 0 à 96 km / h, en quelque chose comme 2,65 secondes!

Enfin, il suffit de mentionner que ce kit HPE750 est déjà disponible à la vente et à l’installation, coûtant 29 650 dollars, soit près de 25 mille euros, au prix actuel.

