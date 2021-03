Shotgun Farmers est un jeu multijoueur Daft où les coups manqués font pousser de nouvelles armes

Malgré ce que vous avez peut-être entendu, la créativité n’est pas morte. Tant que des jeux comme Shotgun Farmers arrivent de temps en temps, la capacité de l’humanité à concocter de nouvelles idées ne peut pas être discréditée. Qu’est-ce que c’est que ce truc, alors? C’est un nouveau jeu PlayStation 4 multijoueur en ligne, disponible aujourd’hui aux États-Unis, et il a un concept intéressant.

Essentiellement, lorsque vous manquez un tir dans ce jeu, cette balle perdue frappera la terre et, à partir de là, une nouvelle arme se développera. Vous pouvez le voir en action dans la bande-annonce ci-dessus. Cela signifie qu’il n’y aura pas de pénurie d’armes à feu à base de plantes à votre disposition, et c’est une bonne chose, car il n’y a pas de rechargement. Vous devrez vous fier à la visée bâclée des autres joueurs, ou à vos propres échecs tactiques, pour vous approvisionner.

Il existe plusieurs modes de jeu sur le thème de la ferme, tels que Capture the Pig, King of the Crow et Chicken Run. Un mode Horde est également inclus si vous préférez une approche plus PvE. Les matchs prennent en charge jusqu’à 10 joueurs en ligne, et vous pouvez également combattre des bots hors ligne dans un mode d’entraînement. De plus, le développeur Megastorm Games s’engage à soutenir le jeu à long terme, avec de nombreuses mises à jour de contenu.

Cela a l’air très idiot, mais si vous recherchez un tireur plus familial, cela pourrait valoir le coup d’œil. Il est maintenant disponible sur le PlayStation Store américain pour 9,99 € et arrivera probablement bientôt en Europe. Que pensez-vous des Shotgun Farmers? Crop up dans la section commentaires ci-dessous.