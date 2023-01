Shirley Hughes, la mère de la victime de Jeffrey Dahmer, est scandalisée par la victoire d’Evan Peters aux Golden Globes

En septembre, Netflix a abandonné Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, une série de dix épisodes qui a exploré le tueur en série réel de l’enfance à la mort. Sur le spectacle, Evan Peters interprété le célèbre tueur en série. Tel que rapporté par Buzzfeed.News, Dahmer est connu pour avoir assassiné 17 personnes entre 1978 et 1991. Il a également avoué avoir mangé des parties du corps de ses victimes. En raison de la nature horrible des événements qui ont eu lieu, certains membres de la famille des victimes ont critiqué la série et ont affirmé que l’émission Netflix « retraumatisait » les familles qui avaient perdu des êtres chers au profit de Dahmer. Plus récemment, Shirley Hughes, la mère de Tony Hughes, victime de Dahmer, s’est prononcée contre la récente victoire de Peters aux Golden Globes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer n’a pas été étranger à diverses critiques depuis sa sortie. Même la performance de Peters en tant que Dahmer a reçu un contrecoup, car certains ont suggéré que la représentation de la star avait distrait le public des crimes brutaux du tueur en série et les avait plutôt fait sympathiser avec Dahmer. D’autres téléspectateurs ont même admis que Peters, conventionnellement attrayant, les avait amenés à avoir le béguin pour Dahmer.

Pourtant, malgré les controverses, Monstre est devenue l’une des émissions les plus populaires de Netflix et a reçu plus de 196 millions d’heures de visionnage au cours de sa première semaine sur le service de streaming. Peters a également reçu des éloges de la critique pour sa performance en tant que Dahmer, et à mardi Globes dorésl’acteur a remporté ce que beaucoup pensent être le premier de nombreux prix pour la série.

En acceptant le prix, Peters a déclaré qu’assumer le rôle de Dahmer avait été « difficile » et il a remercié ses proches de l’avoir aidé à traverser une période difficile. Après avoir remercié les acteurs et l’équipe de Monstre, a-t-il déclaré : « Je tiens à remercier ma famille, mes amis et mes proches qui m’ont aidé à me relever lorsque je suis tombé et m’ont porté jusqu’à la ligne d’arrivée. » Il a poursuivi: « Et enfin, mais surtout, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé cette émission », a-t-il poursuivi. « C’était difficile à faire, difficile à regarder, mais j’espère sincèrement qu’il en est sorti quelque chose de bon. »





Le discours d’acceptation d’Evan Peters a reçu un contrecoup pour ne pas avoir mentionné les victimes de Dahmer ou leurs familles

Netflix

Cependant, le discours de Peters a suscité des réactions négatives car certaines personnes sur les réseaux sociaux l’ont appelé pour ne pas avoir mentionné les victimes ou les membres de leur famille.

« Je pense qu’une sorte de reconnaissance des victimes était le moins qu’Evan Peters puisse faire lors de son discours d’acceptation. au Twitter.

« Je trouve hilarant la façon dont evan peters a remercié les téléspectateurs, netflix et le HFP pour son prix, mais n’a fait aucune reconnaissance aux victimes de JD et aux familles des victimes qui n’ont pas été indemnisées/créditées pour que leurs histoires aient été sangsues », déclaré une autre.

De même, Shirley Hughes, mère de la victime de Dahmer, Tony Hughes, a semblé d’accord avec la critique du discours de Peters. Tout en parlant avec TMZ, Hughes a exprimé sa colère face à la victoire de la star aux Golden Globes et a déclaré que Peters aurait dû, à tout le moins, utiliser le discours d’acceptation pour mentionner les familles des victimes qui souffrent encore. Hughes a également rejeté « l’espoir » de Peters que quelque chose de positif viendrait de la série et s’est demandé pourquoi il avait même pris le rôle en premier lieu.

« Il y a beaucoup de malades dans le monde, et les gens qui gagnent des rôles d’acteurs en jouant des tueurs entretiennent l’obsession et cela permet aux malades de prospérer grâce à la renommée. »

Elle a ajouté plus tard : « C’est dommage que les gens puissent prendre notre tragédie et gagner de l’argent. Les victimes n’ont jamais vu un centime. Nous traversons ces émotions tous les jours. »