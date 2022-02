SHINING GIRLS : Elizabeth Moss joue dans la bande-annonce de sur Apple TV

Apple TV A AUJOURD’HUI RÉVÉLÉ la date de la première et un premier aperçu de la série très attendue « Shining Girls », qui fera ses débuts le vendredi 29 avril 2022.

Originaire de MRC Television, le thriller métaphysique met en vedette et est produit par l’actrice primée aux Emmy Awards Elisabeth Moss (« The Handmaid’s Tale », « Mad Men »), et est produit par Appian Way, avec Michelle MacLaren, lauréate d’un Emmy Award ( « Breaking Bad ») réalisant les deux premiers épisodes.

Adaptée pour la télévision et produite par la showrunner Silka Luisa, la série de huit épisodes sera diffusée en première mondiale sur Apple TV + avec les trois premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode par semaine, tous les vendredis.



Basé sur le roman à succès de Lauren Beukes, « Shining Girls » suit Kirby Mazrachi (Moss) en tant qu’archiviste d’un journal de Chicago dont les ambitions journalistiques ont été suspendues après avoir subi une agression traumatisante.

Lorsque Kirby apprend qu’un meurtre récent reflète son propre cas, elle s’associe au journaliste chevronné, mais troublé Dan Velazquez (joué par Wagner Moura), pour découvrir l’identité de son agresseur.

Alors qu’ils réalisent que ces cas froids sont inextricablement liés, leurs propres traumatismes personnels et la réalité floue de Kirby permettent à son agresseur de garder une longueur d’avance.

En plus de Moss et Moura, le drame captivant met en vedette Phillipa Soo avec Amy Brenneman et Jamie Bell pour compléter le casting.

« Shining Girls » est adapté pour la télévision et produit par Silka Luisa, qui sert également de showrunner. Elisabeth Moss joue, réalise et produit à travers Love and Squalor Pictures, aux côtés de Lindsey McManus. Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson et Michael Hampton sont producteurs exécutifs via Appian Way. Michelle MacLaren réalise et produit avec Rebecca Hobbs pour MacLaren Entertainment. Daina Reid (« The Handmaid’s Tale ») réalise et produit. L’auteur Lauren Beukes et Alan Page Arriaga sont également producteurs exécutifs.

Apple TV+ propose des séries dramatiques et comiques de qualité supérieure, des longs métrages, des documentaires révolutionnaires et des divertissements pour enfants et familles, et peut être regardé sur tous vos écrans préférés.

Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, et a créé plus de succès originaux et a reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été récompensés par plus de 200 victoires et 900 nominations et décomptes.