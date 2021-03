Shingeki no Kyojin taquine sa fin avec une bande-annonce incroyable

Lorsque nous parlons d’événements dans l’anime, nous devons mentionner ‘Shingeki no Kyojin’, car c’est actuellement le programme japonais le plus populaire au monde et domine le public américain comme le plus regardé à la télévision. Il exécute actuellement sa quatrième et dernière saison, et Nous avons déjà une bande-annonce incroyable pour prendre de l’avance sur nous. Épingle de sûreté!

Bien que, dès le début, il ait été présenté comme « Saison finale », la vérité est que beaucoup soupçonnent qu’ils n’adapteront pas tout le manga. La raison de cette pensée a commencé lorsque les noms des épisodes 13 et 14, qui correspondent aux chapitres 111 et 113 de sa version papier, ont été divulgués et il semble peu probable qu’ils couvrent une histoire de 26 volumes en deux dernières parties.

Le manga, qui fait également fureur autour de la planète avec environ 105 millions d’exemplaires vendus, atteint également son point culminant, les deux versions vivent donc des moments importants. Les fans d’anime commencent déjà à battre ce qui sera la clôture de l’histoire et ce mardi Crunchyroll a présenté une nouvelle bande-annonce choquante. Voir!







La vidéo a été publiée via des comptes officiels sur les réseaux sociaux et a provoqué un engouement unique en ce qu’il marque la fin de l’un des spectacles les plus appréciés de la dernière décennie. Dans l’aperçu, nous voyons de nombreuses batailles et scènes qui seront mémorables le jour où ce dernier chapitre arrivera, qui sera le Dimanche 28 mars.

Avec l’incertitude quant à savoir si ce sera vraiment la clôture de l’histoire, On pense qu’ils annonceront un film, des épisodes extra longs ou une saison de plus, depuis le manga de Hajime isayama Il se terminera le 9 avril et est considérablement en avance sur l’émission de télévision. Il s’agira d’attendre les prochains jours pour en savoir plus sur cette situation qui tient des millions de fans en haleine.