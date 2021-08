Shingeki no Kyojin revient plus tôt que prévu

L’une des séries animées les plus attendues par le public est Shingeki no Kyojin, après avoir quitté la dernière saison au milieu avec son dernier épisode créé à la fin du mois de mars de cette année. Le battage médiatique s’est accru ces derniers mois avec la publication du tome 34 du manga, mais avant le programme, il y aura un événement très spécial auquel vous pourrez participer. Tout savoir!

Jusqu’à présent, nous n’avons qu’un aperçu et c’est une affiche dans laquelle nous voyons Eren Jaeger face à Ymir Fritz, la première personne à utiliser les pouvoirs des Titans. De plus, les téléspectateurs veulent savoir ce qui se passe Levi, Zeke et Reiner, qui arrive avec toute la flotte Marley à Paradis Island dans le but de déclencher la guerre qui a été déclarée dans l’un des chapitres les plus emblématiques.

Bien que nous ayons un petit aperçu, nous n’avons pas encore de date de sortie, mais La partie 2 du dernier versement devrait arriver en janvier 2022. En attendant la dernière partie de l’adaptation de l’œuvre de Hajime isayama, les fans pourront profiter un événement unique dans lequel la musique sera le protagoniste principal.

La bande originale est une pièce fondamentale de l’anime et c’est pourquoi un Concert de l’orchestre Shingeki no Kyojin, lequel Il sera disponible en ligne et sera disponible dans le monde entier du 22 au 29 août. Cela a été annoncé par le compte Twitter officiel de Pony Canyon US, où ils ont également confirmé que le coût sera de 34 € US dollars.







Des musiciens professionnels chanteront des pièces importantes telles que Sasageyo, YouSeeBIGGIRLTT, Barricades ou alors Appelez votre nom, même si les fans pourront également voir les acteurs de la voix d’Eren Jaeger (Yuuki Kaji), Mikasa Ackerman (Yui Ishikawa) et Armin Arlelt (Marina Inoué). Si vous souhaitez acheter des billets pour l’événement, faites Cliquez ici.