Shingeki no Kyojin – L’Attaque des Titans Saison Finale: Où et comment la regarder en streaming ? (The Final Season)

Quand Shingeki no Kyojin The Final Season/Saison 4 est-elle diffusée ?

La première a lieu le lundi 7 décembre 2020 à 00h10 au Japon sur la chaîne NHK. Les épisodes seront diffusés chaque semaine tous les lundis au Japon à 00h10.

Où puis-je regarder L’attaque des Titans The Final Season ?

 

Voici une liste des sites officiels où vous pouvez regarder la saison finale :

Crunchyroll le 6 décembre à 12h45, heure du Pacifique (14h45, heure centrale) pour les territoires suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Islande, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas, LATAM, Moyen-Orient (EAU, Iran, Arabie Saoudite, Oman, Syrie, Yamen, État du Qatar, Jordanie, Koweït, Irak, Bahreïn, Liban, bande de Gaza et Palestine) et Russie.

Funimation le 6 décembre à 12h45, heure du Pacifique (14h45, heure du Centre) pour les territoires suivants États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Brésil et Mexique.

Wakanim le 6 décembre à 18h34 (GMT + 1) en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie, Maroc, Algérie, Québec, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Russie.

Wakanim également au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande et en Islande, mais les épisodes seront disponibles tous les lundis à 11h GMT, à partir du lundi 7 décembre.

Animelab le 7 décembre (pas d’heure exacte annoncée à ce jour) en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Aniplus Asia le 7 décembre à 18h (GMT+8) à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines.

Netflix le 11 décembre (pas d’heure exacte annoncée jusqu’à présent) aux Philippines, en Thaïlande.

VVVVID – Sous-marin italien – Italie, Malte

Prime Video – Sous-titre italien – Italie, Malte

VRV (Crunchyroll) – Sous-titre anglais – US

SelectaVision – Sous-titres européens en espagnol – Espagne

iQiyi – Sous-titres multilingues – Chine, régions d’Europe du Sud-Est, Taïwan, Hong Kong et Macao

DANET – VietSubs – Vietnam

Muse Asia – Sous-cantonnier – Hong Kong

Y aura-t-il un doublage en anglais ?

Un doublage anglais a été annoncé par Funimation, mais il n’y a pas encore de date de sortie exacte. Les épisodes doublés devraient sortir 2 à 3 semaines après la sortie de l’épisode sous-titré, sur la base d’autres doublages en simulcast.

Rien n’a été annoncé jusqu’à présent concernant une diffusion sur Adult Swim.

Que puis-je attendre de The Final Season ?

Vous en avez probablement entendu parler maintenant, The Finale Season ne sera pas animée par WIT Sudio comme les saisons précédentes, mais par MAPPA avec une toute nouvelle équipe !

Cet article de Sakuga Brasil est un excellent résumé de ce que vous pouvez attendre de la Finale Saison (sautez simplement la section sur les fuites).

Une autre chose à retenir est que le PV qui est sorti en mai dernier était pré-animé. Cela signifie que la bande-annonce a été produite par ses soins et n’a pas été réalisée à partir d’extraits d’épisodes. Certains des plans du PV se retrouveront dans le produit final (et pourraient avoir une apparence légèrement différente), et d’autres ne seront jamais réalisés. La plus grande différence sera les titans : ils étaient en 2D dans la bande-annonce, mais seront en CG dans la saison finale. Mais ne laissez pas cela refroidir votre enthousiasme ! Il est préférable d’en savoir plus avant de voir l’épisode pour savoir à quoi s’attendre et, d’après les premiers rapports, il semble que l’image de synthèse d’un anime télévisé soit compétente. Vous pourrez en juger demain.

Quelle sera la durée de The Final Season ?

Pour l’instant, aucun nombre d’épisodes n’a été annoncé pour la saison finale. Certaines personnes bien informées ont annoncé que la saison sera longue de 16 épisodes sans interruption, mais ce n’est pas une information officielle.

Combien de chapitres seront adaptés dans The Finale Season

Il n’existe aucune information officielle à ce sujet. Certaines personnes craignaient que l’adaptation soit précipitée pour que l’anime se termine en même temps que le manga, mais cela semble faux. Les titres des deux premiers épisodes de la dernière saison semblent impliquer que le rythme sera normal. Du côté des rumeurs, les mêmes sources derrière la rumeur de la saison longue de 16 épisodes impliquent également que la saison finale couvrirait environ 32 chapitres, ce qui produirait un rythme décent de 2 chapitres par épisode. Une fois de plus, il ne s’agit pas d’une information officielle.