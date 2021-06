Shin Megami Tensei V est enfin vu et a déjà une date de sortie

Il a fallu beaucoup de temps, non, beaucoup de temps pour avoir quelque chose de clair sur ce jeu. Mais nous avons enfin la date de sortie de Shin Megami Tensei V.

Nintendo Direct a montré de nombreuses friandises. Peu d’importance, si nous sommes honnêtes. Mais l’une des nouvelles qui nous est le plus parvenue est celle de la Date de sortie de Shin Megami Tensei V. Et attention, il a une date de sortie sous le bras.

Le titre d’Atlus sera abandonné par Nintendo Switch (exclusivement) le jour 12 novembre. C’est coupable en seulement six mois, ce qui pour ce que nous avons attendu depuis son annonce (en 2017) n’est rien.

Mais au-delà de savoir quand nous pouvons y jouer, ce qui nous a rendu très excité a été de voir, pour la première fois, le jeu en mouvement avec un peu d’histoire. Cette fois, nous nous rendrons dans un Tokyo parallèle où nous finirons par fusionner avec un mec sexy en armure. Le résultat est que nous devenons une bombasse avec une armure et des yeux jaunes.

Une autre chose qui a le plus d’impact est qu’ils ont repris l’interface de leur jeu précédent, Tokyo Mirage Session, et l’ont implémentée dans ce Shin Megami Tensei V. Le résultat est une interface utilisateur beaucoup plus jolie que celle que nous avions à ce jour. Oui, tout ce qui devient classique est cool. Mais jusqu’à un certain point.

Il ne nous reste plus qu’à attendre et à nous arrêter à la Treehouse où nous pouvons voir un peu plus de gameplay.