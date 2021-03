Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster date de sortie

Il était difficile pour cela d’être annoncé, mais Atlus a parlé. Nous avons déjà la date de sortie de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu les dernières nouvelles de la remasterisation du troisième Megaten. Et juste aujourd’hui, un jour avant le début officiel du printemps, Atlus a dévoilé le mystère. Date de sortie du Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. Maintenant, nous n’avons plus qu’à connaître Shin Megami Tensei V … mais cela viendra plus tard. Nous attendons.

Le jeu, qui sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam), verra ensuite le jour 25 mai dans nos terres. Exactement, pour les trois plates-formes en même temps. Bien sûr, avec des sous-titres en anglais.

Aujourd’hui, la campagne de réserve et d’oeil est lancée, dont certaines sont accompagnées d’une avance sur la date de lancement.

Il s’agit de l’édition numérique de luxe. Ceci, en plus d’inclure le jeu complet (en numérique, bien sûr), apportera une série d’ajouts tels que

des personnages et des démons comme Dante (Devil May Cry), Raidou (Devil Summoner)

nouvelles cartes (Miséricorde du Maître et Attente du Maître)

la difficulté Miséricordieux (plus facile)

musique de fond des autres Shin Megami Tensei (I, II, IV et IV Apocalypse)

Si vous faites partie de ceux qui réservent cette édition numérique, la date de sortie de ce Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster changera légèrement. Ce ne sera pas le 25 mai, mais quatre jours avant, le 21 du même mois. Ce jour-là sera le téléchargement et votre copie sera activée dans le système que vous avez.

Espérons que cette annonce est le coup de pouce pour voir le SMT qu’ils nous doivent ici. Que nous vous rappelons que le cinquième opus a été annoncé avec l’arrivée de Nintendo Switch et que nous attendons toujours sa date de sortie. Bien que bon, il y a aussi Bayonetta 3 et Breath of the Wild 2 … sacrément promesses!