Shia LaBeouf a en fait été licenciée et remplacée par Harry Styles pour le nouveau film d’Olivia Wilde, contrairement aux rapports précédents

Shia LaBeouf était depuis quelques années dans une résurgence de carrière et une rédemption avant que son ex-partenaire, FKA Twigs, ne présente de multiples plaintes pour abus. Alors que LaBeouf prend le statut de persona non grata à Hollywood, il a déjà été remplacé par Harry Styles sur un film à venir en raison de son comportement.

FKA Twigs a poursuivi Shia LaBeouf pour abus physique, sexuel et mental

La musicienne, mannequin et actrice FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett, poursuit le LaBeouf pour agression, agression sexuelle et infliction de détresse émotionnelle. Ils se sont rencontrés après avoir joué dans Honey Boy, qui est basé sur l’enfance de LaBeouf. Il a également écrit le scénario du film.

FKA Twigs affirme que LaBeouf l’a maltraitée mentalement et physiquement. Elle a spécifiquement noté un moment où elle était dans la voiture avec lui au volant et qu’il conduisait imprudemment. Elle allègue qu’il a débouclé sa ceinture de sécurité et a dit qu’il ferait tomber la voiture si elle ne disait pas qu’il l’aimait. Elle a supplié d’être libérée, puis il l’aurait suivie hors de la voiture et l’a jetée contre elle, la forçant à remonter contre la voiture, lui criant dessus et la forçant à remonter dans la voiture.

«Pendant trop longtemps, LaBeouf a cherché à excuser ses actions répréhensibles comme étant les excentricités d’un« artiste libre-penseur », déclare en partie le procès. «Même si son histoire de comportement violent était bien documentée, de nombreux médias ont traité LaBeouf comme un personnage inoffensif de plaisir, ce qui lui a permis de perpétuer son cycle de maltraitance des femmes au fil des ans. Il n’ya rien de drôle dans l’exploitation et les violences faites aux femmes. »

FKA Twigs ne demande pas d’argent et espère simplement que cela peut montrer que les femmes de haut niveau aux yeux du public peuvent également être victimes d’abus.

Shia LaBeouf a été expulsée du nouveau film d’Olivia Wilde en raison de son comportement

Wilde a tourné son deuxième long métrage très attendu, Ne t’inquiète pas chérie. Le thriller psychologique met en vedette Florence Pugh et Styles, aux côtés de Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Timothy Simons, Ari’el Stachel et plus encore.

Il a été initialement signalé que LaBeouf avait dû quitter le film et avait été remplacé par Styles en raison de conflits d’horaire. Cependant, un nouveau rapport indique que c’était à cause de son comportement sur le plateau au lieu d’un problème de planification. Bien que le tournage n’ait pas officiellement commencé, il semble que l’ambiance était hors du saut.

Variety rapporte que leur source affirme que l’acteur a fait preuve d’un «mauvais comportement et que son style s’est heurté à la distribution et à l’équipe, y compris Wilde, qui l’a finalement renvoyé.

« Ce n’est pas un gars facile avec qui travailler », a déclaré une source, ajoutant que LaBeouf était « rebutant » pour ceux associés au projet, en particulier Wilde, qui a une politique de « zéro un ** trou » pour elle » ensembles »collaboratifs.

Le film devrait sortir en 2021.