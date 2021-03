Sherlock Holmes: Nouvelles images du jeu vidéo mystérieux

Les développeurs de Sherlock Holmes: Chapitre 1, Frogwares, ont publié une vidéo de gameplay exclusive pour le prochain jeu.

Présenté comme un «thriller policier basé sur une histoire» sur la page Steam de Sherlock Holmes: Chapitre 1, le jeu explore l’histoire d’origine du célèbre détective tout en enquêtant sur la mort mystérieuse de sa mère.

Sherlock Holmes: Chapter 1 se déroule dans un monde ouvert, avec des éléments décisionnels et de multiples mécanismes de jeu. rechercher. Le combat a également été introduit et apparaît fortement dans la vidéo du jeu.

La vidéo présente également un jeune Sherlock changeant son déguisement et essayant de résoudre certains problèmes.

Nous y sommes, Sherlock. Un avant-goût de ce qui va arriver! … Je bourdonne toujours, Sherry! Liste de souhaits Sherlock Holmes Chapter One maintenant!

Steam – https://t.co/K4XDwidUXo

GOG – https://t.co/0zxNlRWUpV

EGS – https://t.co/GwEzHhsVNS pic.twitter.com/76e32u4RBe – Sherlock Holmes Chapitre un (@SHolmes_Games)

24 mars 2021





La quête principale continuera son voyage pour trouver l’assassin de sa mère, mais Sherlock Holmes: Chapitre 1 proposera plus de 30 quêtes secondaires qui peuvent être explorées à la discrétion du joueur.

Sherlock Holmes: Le chapitre 1 sortira sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S et PC via GOG, Steam et Epic en 2021.

