Sheff G réchauffe les choses avec « aucune négociation »

Cela faisait longtemps, mais avec Brooklyn Drill prenant sa propre vie, Sheff G obtient enfin la juste reconnaissance qu’il mérite dans le rap game. Au fil des années de production de vidéos virales sur YouTube, la sortie de 2020 de Une seulement solidifié qu’il est là pour rester. Cependant, les choses s’agrandissent avec chaque version. Lui et Sleepy Hallow ont annoncé un nouvel accord avec RCA plus tôt cette année avec « Tip Toe » et maintenant, il semble que Sheff soit officiellement en mode album.

Le rappeur est revenu avec son dernier single, « No Negotiations » plus tôt dans la journée avec l’annonce de Fier de moi maintenant, son prochain album. Le ramenant aux sons sinistres de l’exercice qui l’a propulsé vers la gloire, « No Negotiations » est un banger morose qui le trouve poussant sa gamme vocale avec des barres menaçantes.

Regardez la piste ci-dessous.

Paroles de citations

Sièges de canneberge, ma chienne une, ma chienne une race mixte

Glock .23 là où ma bite est

J’ai entendu ça toute ma vie, ils jettent du sel, ils essaient de me saler

Même le vaudou n’aurait pas pu me combattre