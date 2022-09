She-Hulk : tout ce qui va arriver dans l’épisode 4 sur Disney+

in

Disney+

Le prochain épisode de She-Hulk pourrait être la clé pour Jennifer Walters qui cherche toujours l’équilibre après être devenue Hulk. Qu’est-ce qui s’en vient ?

©IMDBelle hulk

elle hulk continuer pour Disney+ et l’intrigue de cette histoire nous a déjà surpris avec la sortie d’Emil Blonsky AKA Abomination grâce au travail effectué par Jennifer Walters montrant que l’ancien méchant est déjà réformé et ne représente pas une menace pour la société dans son ensemble. Cependant, faire confiance à la parole de ce type ne semble pas être la meilleure des décisions, et l’avenir n’est peut-être pas ce à quoi Jen s’attend.

On sait dès la fin de l’épisode 3 de elle hulk qu’il y a un méchant qui cherche à obtenir un échantillon du géant vert. Cela fait suite au dernier épisode où elle est attaquée par un groupe de personnes avec des armes asgardiennes et l’une d’entre elles essaie de la piquer avec un objet qui ne traverse pas la peau de l’héroïne. A tel point qu’ils reconnaissent que « le patron » ne sera pas content. Peut-être que le prochain chapitre révélera quelque chose de plus à cet égard.

Probablement le prochain épisode de elle hulk pour Disney+ continuent de montrer comment évolue la vie sociale de Jennifer Walters, qui semble bien plus à l’aise que son cousin Bruce Banner dans la peau de ce Green Goliath. Est-il temps pour elle de vivre une romance passionnée ? Nous savons déjà d’après les bandes-annonces qu’à un moment donné de la série, cela se réalisera.

À quoi s’attendre du prochain épisode de She-Hulk

D’un autre côté, il y a un autre personnage qui pourrait bien réapparaître dans la série après son introduction dans le premier épisode. Nous faisons référence à la puissante Titania qui a été facilement vaincue par elle hulk lorsqu’il est entré au tribunal par surprise mais a maintenant une idée plus claire de ce à quoi il est confronté et peut s’avérer être un plus grand danger pour Jennifer Walters.

Il y a aussi une chance que nous voyions plus de Hulk dans le prochain épisode de elle hulk. Après tout, Bruce Banner agit en tant que mentor pour sa cousine et peut-être a-t-elle besoin d’autres conseils de la part du Vengeur qui a su passer des moments vraiment dramatiques tout au long de son existence en tant que gamme géante devenant ainsi une voix faisant autorité pour fournir de l’aide.

Jennifer Walters aura-t-elle un nouveau client ? Après son travail réussi en libérant Emil Blonsky, nous pouvons être sûrs que la carrière d’avocate de cette héroïne fera un bond significatif en qualité et que d’autres personnages puissants voudront qu’elle elle hulk Représentez-les pour les sortir de tout problème juridique dans lequel ils sont impliqués. Bravo, fille verte !

