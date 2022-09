She-Hulk : tout ce qui arrive dans le chapitre 6 de Disney+

in

Le prochain épisode de She-Hulk aura un assaisonnement très particulier si l’on tient compte de la fin du précédent opus sur Disney+. Attention!

©IMDBDaredevil dans She-Hulk

elle hulk pour Disney+ Un complot se poursuit où Jennifer Walters s’adapte à sa nouvelle vie en tant que puissant Green Goliath et dans le dernier épisode de l’émission télévisée, elle a même dû déposer un différend juridique avec la méchante Titania afin de continuer à utiliser son pseudonyme comme héroïne. Le prochain volet de l’émission promet des surprises.

On peut enfin espérer voir Casse-cou débuts dans le Univers cinématographique Marvel après le camée de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock jouant l’avocat de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Dans le dernier chapitre de elle hulk Jennifer Walters a rendu visite à un couturier spécialisé dans les super-héros et nous avons pu voir le masque du Diable de Hell’s Kitchen, cette fois en jaune.

D’autre part elle hulk Il est sûrement le premier en termes de vêtements. Luke Jacobson est le couturier auquel Jennifer Walters fait confiance pour lui confectionner une nouvelle garde-robe et lui, dans le dernier chapitre de Disney+Il lui a dit qu’il avait quelque chose de spécial en réserve pour elle. On verra sûrement un costume fidèle à celui que porte l’héroïne dans les romans graphiques lorsqu’elle doit passer à l’action.

Le prochain épisode de She-Hulk aura des surprises

Aussi, il est très probable que Titania doublera la mise contre elle hulk. Ils ont déjà eu deux confrontations dans le passé. L’un était physique, lorsque le méchant a envahi le tribunal où Jen travaillait et que le Green Goliath a utilisé sa force pour l’assommer. La deuxième fois qu’ils se sont vus était due à une action en justice qui a également été remportée par elle hulk. Il y aura sûrement un troisième tour de ce combat et peut-être dans ce chapitre.

Enfin, il y a la possibilité de voir l’introduction d’un méchant de la mythologie Hulk dans cette émission télévisée. On parle de The Leader, qui a eu son baptême dans le film Hulk l’homme incroyable. A cette occasion, le scientifique Samuel Stern, incarné par Tim Blake Nelson, est à terre avec un coup à la tête et un étrange fluide muté tombe sur lui à l’endroit de la blessure, ce qui suggère sa transformation en ce personnage.

elle hulk étoiles Tatiana Maslany comme Jennifer Walter, Mark Ruffalo comme Hulk, Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos, Jameela Jamil comme Titania, Josh Segarra comme Augustus Pugliese, Tim Roth comme Abomination, Benedict Wong comme Wong, Griffin Matthews comme Luke Jacobson, Charlie Cox comme Daredevil et Steve Coulter comme Holloway. Le spectacle est une idée originale de Jessica Gao.

