She-Hulk sera un autre des personnages en vedette de Fortnite Saison 4, selon une fuite

On pourrait dire que les fuites qui ont lieu sur la saison 4 de Fortnite nous parviennent en tonnes: à partir de les skins possibles que la prochaine saison apportera avec elle jusqu’à où apparaîtraient-ils ont dit les héros sur la carte de la bataille royale. De plus, à cela, nous devons ajouter les nombreux teasers qui Jeux épiques se lance à travers une bande dessinée consultable dans la salle Battle Pass du jeu, qui nous montre un conflit contre le méchant Galactus ce serait sans précédent.

Cependant, les nouvelles données qui ont été révélées nous viennent, à cette occasion, d’un des initiés de Fortnite qui ont une source interne dans Jeux épiques et cela touche généralement tout ce qui filtre sur le jeu: Tabor Hill. Le truc, c’est que le youtuber a lancé une vidéo à travers la plate-forme où il nous a laissé avec une énigme sur laquelle serait une autre des peaux qui ferait une apparition dans la saison 4 de Fortnite; un puzzle qui a été construit à travers la liste de clés suivante:

Retour vers le futur

Du sang

Avocat

C’est alors que le fuyant Merl a déchiffré les indices pour laisser entendre à la communauté de fans que le personnage dont vous parlez Tabor Hill n’est autre que She-hulk pour trois raisons: son alter ego humain s’appelle Jennifer, nom adopté par l’un des protagonistes du film par Retour vers le futur; l’héroïne exerce le métier d’avocat dans sa série de bandes dessinées et, enfin, a obtenu ses pouvoirs grâce à une transfusion sanguine.

Cependant et pour finir les informations que nous avons voulu partager dans ces mêmes lignes, nous devons nous rappeler que nous sommes avant une fuite avant laquelle Jeux épiques n’a pas encore parlé, donc la chose la plus sensée est que les heures passent jusqu’à la saison 4 de Fortnite s’ouvre et révèle tous ses avantages au monde.

