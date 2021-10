Shazam ! Les images de Fury of the Gods arrivent de DC FanDome

En tant que réalisateur, David F. Sandberg a taquiné que nous pourrions voir ce qu’il a concocté pour Shazam! Fury of the Gods, les fans ont été mordus. Ils n’ont pas déçu ! David F. Sandberg a travaillé jusqu’au petit matin pour donner aux fans un avant-goût de ce qui les attend. Ce que nous avons obtenu, ce sont de nouvelles images, y compris un bon aperçu de la suite. Vérifiez-le!

Sandberg nous a tenus au courant des progrès tout au long du processus, jusqu’aux sessions de montage qui durent toute la nuit. Ici, il montre aux fans son dévouement et son enthousiasme à l’idée de voir le produit fini. « Faire des VFX temporaires dans mon bureau de post-production. J’utilise toujours mon ancienne copie d’Action Essentials 2 de VideoCopilot (en particulier pour la fumée pendant les transformations Shazam). Le bureau de post-production n’a pas de fenêtres (j’ai été vraiment gâté avec mon bureau de pré-production vu sur la deuxième image). Mais je préfère quand même celle-ci car elle est à LA et je dors dans mon propre lit chaque nuit. »

Les fans se sont fait écho en demandant. « On va voir des goodies au fandome ? ???? »; et « Peut-on s’attendre à un teaser au fandome DC ? ???? Serez-vous également là, dans le panneau Shazam 2 ??? »; et « Vfx sur shazam 2 ???? teaser en fandome. » Ses fans étaient ravis ! « J’ai hâte de vous voir au DC FanDome dans 3-4 semaines. »

Plus tôt cette année, il nous a donné une photo de famille, révélant que Mary semble être jouée par Grace Fulton, sous-titrée avec: « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouvelles combinaisons de fuir, alors voici une photo que j’ai prise l’autre jour. «

Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouvelles combinaisons de fuir, alors voici une photo que j’ai prise l’autre jour pic.twitter.com/41wStJ6oe2 – David F. Sandberg (@ponysmasher) 21 juin 2021

Il a clarifié les choses pour les fans qui ont posé des questions sur le changement, expliquant: « Oui, Grace joue maintenant les deux rôles. Mais ses cheveux et son maquillage sont légèrement différents quand elle est super, donc personne ne la reconnaîtra jamais. Hé, ça marche pour Wonder Woman! »

Zachary Levi, de retour sous le nom de Shazam, est rejoint par Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu. Zegler, Mirren et Liu seront les méchants du film, jouant les trois filles d’Atlas. Les autres membres de la distribution incluent Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton et Ian Chen.

Zachary a été pompé depuis le début ! Posté sur Instagram en mai, « Shazam: Fury of the Gods est officiellement en cours! Je remercie @wbpictures @[email protected] et al pour avoir vu le jeune de 16 ans en moi et croire qu’il pourrait être leur Big Red Cheese. En fait, j’ai 16 ans et je me chierais s’il savait ce que son avenir allait me réserver. Je suis légitimement assis et je me sens simplement submergé de gratitude lorsque je me permets de regarder en arrière dans ma vie et de voir toutes les innombrables bénédictions.

La quantité surnaturelle et immense de protection, de provision et de providence que Dieu a orchestrées dans ma vie. Vous tous, mes amis et ma famille qui m’avez élevé et soutenu depuis que je faisais du théâtre scolaire et communautaire. Vous me connaissez depuis que j’ai 16 ans. Nous l’avons fait. Nous le faisons. Et honnêtement, est-ce que je ne ferais pas juste chier moi-même ?? ???? Eh bien, je sais une chose avec certitude. Moi, 16 ans, je serais tout droit dans ces coups de pied. Cela ne fait aucun doute. Ils seraient juste à côté de mes @airwalk en matériau de balle de tennis. Si vous savez, vous savez. ???????????? @shazammovie (Sneaks by @geekyblinders ????) #lightningwithmyhands#cannedheatinmyheels »

Shazam ! La fureur des dieux devrait actuellement arriver dans les salles le 2 juin 2023.

Sujets : Shazam 2, DC FanDome