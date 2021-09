Shazam ! La star Zachary Levi voulait être Deadpool, pense que Reed Richards «serait amusant»

Shazam ! la star Zachary Levi vient de jeter son nom dans le chapeau de Reed Richards dans le prochain de Marvel Les quatre Fantastiques redémarrer. A partir de maintenant, Les quatre Fantastiques est aux tout premiers stades de développement avec des plans pour que l’épopée des super-héros conclue la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Aucun casting officiel n’a encore été annoncé, ce qui a conduit à d’immenses spéculations de fans quant à savoir qui pourrait être le mieux servi pour jouer chacun des quatre super-héros uniques de l’équipe.

Reed Richards, qui dirige l’équipe sous son alias de super-héros Mister Fantastic, a eu de nombreux noms proposés par les fans pour un casting fantastique. Parmi les choix les plus discutés, citons Brandon Routh (Le retour de Superman), John David Washington (Principe), et peut-être l’option la plus populaire, John Krasinski (Un endroit silencieux). Vous pouvez maintenant ajouter le nom de Levi à la liste en fonction de certains commentaires récents de l’acteur.

Récemment, Zacharie Léviest apparu à Dragon Con 2021 à Atlanta où il a parlé de sa carrière avec des fans. Le sujet de jouer d’autres super-héros sur grand écran a été abordé, et Levi a nommé Deadpool comme quelqu’un qu’il voulait affronter depuis des années avant que Ryan Reynolds n’y arrive en premier. Le prochain nom auquel il a pensé était Reed Richards, notant que ce rôle serait « un peu amusant » et que cette possibilité fera probablement parler de nombreux fans de Marvel. En fin de compte, cependant, Levi se dit satisfait de Shazam !.

« Pendant des années, j’ai voulu être Dead Pool. J’étais tellement jaloux que Ryan… il l’a secoué… quand tu vois quelqu’un faire quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, et ils le font très bien, tu es comme » bravo, rock ‘n roll .’ … Reed Richards serait plutôt amusant. Mais pour être honnête, je ne me permets même pas vraiment d’emprunter ces routes parce que je suis si bon. Je suis tellement fixé. Le fait que je sois même Captain Marvel/Shazam !/ Billy Batson, c’est un rôle de rêve tellement amusant. Et son ADN est tellement différent de presque tous les autres [superhero]. »

Si Levi parvient à décrocher le rôle de Reed Richards dans Les quatre Fantastiques, cela ne marquerait pas ses débuts dans le MCU. L’acteur jouait auparavant le rôle du guerrier Fandral dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013. Cela ne signifie bien sûr pas que Levi n’a aucune chance d’obtenir le rôle, car de nombreux autres acteurs ont eu plusieurs apparitions dans le MCU en tant que personnages différents. Cela inclut Gemma Chan, qui jouera bientôt dans Éternels après avoir déjà comparu comme quelqu’un d’autre il n’y a pas si longtemps en 2019 Capitaine Marvel.

Kevin Feige a taquiné que le casting de Les quatre Fantastiques consistera probablement en un mélange d’étoiles établies et montantes. Jusqu’à ce que certains noms soient officiellement annoncés, les fans de Marvel continueront le débat sur les réseaux sociaux, et nous verrons sûrement plusieurs autres noms apparaître en tant que suggestions pour Reed Richards avec l’autre personnage. En tout cas, il sera intéressant de voir comment se déroulera ce prochain film. Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Cette nouvelle nous vient de The Direct.

