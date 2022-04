Shazam 2 retardé en raison de la suite d’Avatar

in

Bandes dessinées DC

Les responsables de la suite « Shazam ! Fury of the Gods » ne veut pas de surprises au box-office et évite de concurrencer Avatar 2 le jour de son ouverture.

©IMDBMeagan Good dans Shazam 2

Shazam ! Fureur des Dieux promet d’être une entrée intéressante dans ce qu’on appelle le Univers étendu DCdans ce cas, opposant le jeune héros Billy Batson à de dangereux antagonistes, Hespera et Kalypso, qui rendront les choses difficiles pour les deux Shazam ainsi que sa puissante famille qui, dans ce nouvel épisode, a déjà le pouvoir de devenir des personnages incroyables comme à la fin du film original.

Maintenant, quelques informations provenant de date limite s’assure qu’après Avatar : la voie de l’eau a confirmé sa date de sortie pour le 16 décembre prochain, le même jour que le film de Warner Bros.les cadres responsables de l’aventure du héros du DCEU ont décidé de déplacer la date à laquelle ce film atteindrait le cinéma.

Shazam laisse son rendez-vous à Avatar

Shazam ! Fureur des Dieux passe ensuite du 16 décembre 2022 au 21 décembre de la même année. De cette façon le « ouverture » du film ne concurrence pas directement la suite de Avatarla bande de James Cameron attendue depuis longtemps par des millions de fans et qui aurait sûrement éclipsé le premier jour dans les couloirs du héros de DC Comics.

Directeur de Shazam ! Fureur des Dieux Il a pris le sujet avec beaucoup d’humour et a posté une blague sur Twitter qui dit « De rien, James Cameron ». certainement le cinéaste David F. Sandberg reconnaît que la deuxième partie de Avatar cela signifie un problème pour le succès de votre film au box-office international, mais il y a de la place pour l’espoir, si le film a de bonnes critiques, il faut penser qu’il fait partie du sexe de la mode à Hollywood.

Shazam ! Fureur des Dieux met en vedette un casting all-star avec Zachary Levi comme Shazam, Asher Angel comme Billy Batson, Jack Dylan Grazer comme Freddy Freeman, Helen Mirren comme Héspera, Lucy Liu comme Kalypso, Grace Fulton comme Mary Bromfield et Adam Brody comme Super Hero Freddy, entre autres .. autres. Le film promet d’aller encore plus loin avec la Univers étendu DC.

