Shazam 2: Fury of the Gods Teaser arrive alors que le nouveau costume de Zachary Levi est révélé

Ça se passe. Shazam 2: Fury of the Gods Le réalisateur David F. Sandberg a publié un nouveau teaser pour le film après que des photos de tournage divulguées aient révélé un nouveau costume pour le super-héros titulaire. Avec Zachary Levi dans le rôle principal, Sandberg a réalisé l’original Shazam ! qui a été un grand succès lors de sa sortie en 2019. Les deux sont de retour pour la suite attendue, et deux ans avant sa première en salles, Sandberg a publié une nouvelle vidéo teaser. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« Bientôt… ish », dit le cinéaste dans la légende.

Mais David F. Sandberg se retient pour l’instant, les photos de Levi prises sur le plateau donnent un premier aperçu du nouveau Shazam costume. Il est de conception similaire à ce que Levi portait dans le film original, mais est livré avec une ceinture mise à jour, un éclair et d’autres différences. La cape n’est pas non plus présente dans les images, mais c’est probablement parce qu’elle sera ajoutée numériquement pendant la post-production pour ces scènes. Ces images ont été publiées sur JustJared et circulent depuis sur Twitter.

Premier aperçu de Zachary Levi dans son nouveau costume SHAZAM !

« L’esthétique mythique le nouveau Shazam ! le costume s’adapte parfaitement à Henry [Cavill’s] Superman », a écrit un fan en réponse aux photos. « On dirait aussi qu’il correspond vraiment au style et à l’ambiance de Snyder que nous verrions sur un costume Shazam pour ZSJL2 & 3. J’adorerais le voir dans ce costume pendant le grand combat en équipe contre Darkseid. »

L'esthétique mythique du nouveau costume SHAZAM s'intègre parfaitement au Superman d'Henry. Il semble également qu'il corresponde au style et à l'ambiance de Snyder que nous verrions sur un costume Shazam pour ZSJL 2 et 3. J'adorerais le voir dans ce costume pendant le grand combat en équipe contre Darkseid.

Un autre fan écrit : « Shazam ! les changements de costume sont subtils mais précis. Ils me rappellent le design de Ian Churchill. J’espère voir bientôt à quoi ressemblera la nouvelle cape. »

Les changements de costume Shazam sont subtils mais précis.

Ils me rappellent le design de Ian Churchill.

J'espère voir bientôt à quoi ressemblera la nouvelle cape #Shazam2

« Je suis amoureux du nouveau costume de Shazam – qui apparaîtra dans Shazam ! La fureur des dieux« , lit un autre tweet. « Je l’aime bien plus que le premier costume. »

Je suis amoureux du nouveau costume de Shazam – qui apparaîtra dans 'Shazam ! Fureur des Dieux'. Je l'aime bien plus que le premier costume.

De même que Zacharie Lévi de retour en tant que Shazam, Shazam : la fureur des dieux mettra également en vedette Helen Mirren dans le rôle de la méchante Hespera, qui a l’intention d’affronter Shazam avec l’aide de ses sœurs (Lucy Liu, Rachel Zegler). La suite met également en vedette Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand et DJ Cotrona. Henry Gayden a écrit le scénario et Peter Safran produit.

L’original Shazam ! a été un grand succès pour Warner Bros. et DC lors de sa sortie en 2019, ce n’était donc pas une surprise lorsqu’une suite a été commandée par le studio. Situé dans le DCEU, il suit un adolescent choisi par l’ancien sorcier Shazam pour être son nouveau champion. Avec ses nouveaux super pouvoirs, le nouveau Shazam doit arrêter le maléfique Dr Thaddeus Sivana (Mark Strong). Il a été plutôt bien accueilli par les fans de DC et a été un succès au box-office avec plus de 366 millions de dollars de ventes de billets.

Shazam ! La fureur des dieux est actuellement prévu pour le 2 juin 2023. Deux ans, c’est long à attendre, mais espérons que l’aperçu officiel promis par Sandberg arrivera bientôt. Le nouveau teaser vidéo nous vient de David F. Sandberg sur Twitter, et vous pouvez voir de nombreuses photos de Levi du tournage dans sa nouvelle tenue chez JustJared.

