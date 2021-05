Shawn Johnson partage un article brut sur la culpabilité de maman: «  Je ne veux jamais prendre la mauvaise décision  »

Shawn Johnson a parlé d’un moment récent où elle a été submergée par l’émotion et la «culpabilité de maman» après avoir déposé sa fille à l’école du dimanche.

L’ancienne olympienne, 29 ans, est mère de fille Drew, 18 mois, et est enceinte d’un fils, qui doit arriver cet été.

« Maman confessionnelle … J’ai passé la moitié de l’église à pleurer sur ma chaise parce que Drew était triste d’aller à l’école du dimanche ce matin. Ce sont probablement juste des hormones de grossesse, mais la quantité de culpabilité de maman que j’ai ressentie a tué mon âme », a écrit Johnson Post Instagram à côté d’une photo de son mari, le joueur de football Andrew East, et de leur fille souriante.

Même lorsque Johnson a reçu un texto « 2 minutes plus tard » lui faisant savoir que Drew était heureux et jouait, elle continuait à pleurer.

«C’est parfois si difficile de gérer tout l’amour que mon cœur ressent pour cette petite humaine et je ne veux jamais prendre la mauvaise décision à sa place», a écrit Johnson. « Andrew a doucement tenu ma main pendant que je me replongeais dans la réalité qu’elle va bien et c’est normal. Mais dang … mon coeur le coeur. »

De nombreuses personnes ont déclaré qu’elles connaissaient exactement le sentiment décrit par Johnson et ont ajouté des paroles de sagesse rassurantes pour la nouvelle maman.

« En tant qu’enseignant, je peux vous dire que les enfants vont pleurer jusqu’à ce que leurs parents partent, puis les pleurs cessent et ils sont prêts à s’amuser. C’est parfaitement normal », a écrit une personne.

« Même expérience ce matin! Le fait que vous vous souciez des » décisions stupides « signifie que vous êtes une bonne maman », a ajouté une autre mère.

Shawn Johnson le 24 avril 2019. Paul Archuleta / Getty Images

Johnson partage fréquemment des mises à jour sur sa vie sur sa chaîne YouTube et Instagram. En février, elle a annoncé qu’elle avait été testée positive au COVID-19 pendant sa grossesse.

«Je me considère toujours comme très chanceuse», a-t-elle déclaré dans une vidéo de son histoire Instagram à l’époque. « Je pense que je l’ai assez doux. »

Heureusement, Johnson a récupéré rapidement. En mars, elle a partagé une vidéo de sa soirée de révélation intelligente du sexe où ses invités ont pulvérisé les futurs parents avec de la peinture bleue pour annoncer qu’ils avaient un garçon.

« J’étais tellement choqué parce qu’au fond de ma tête je n’arrêtais pas de dire un garçon parce que tout était différent, mais je pensais vraiment que nous allions avoir une fille », a déclaré Johnson dans la vidéo. « J’ai même rêvé que nous allions avoir trois filles et une famille de filles. »