Shaq Trolls Rudy Gobert après sa prolongation massive de contrat

Shaq a trollé Rudy Gobert tout en discutant du nouveau contrat massif du centre de jazz.

La légende de la NBA, Shaquille O’Neal, a trollé le grand homme d’Utah Jazz Rudy Gobert, samedi, tout en discutant de la prolongation massive de contrat de 205 millions de dollars du centre défensif de cinq ans. L’accord fait de lui le troisième joueur le mieux payé de la NBA.

Michael Tullberg / « Je ne vais pas détester, mais cela devrait être une inspiration pour tous les petits enfants », a déclaré Shaq sur le Podcast All Things Covered. « Vous avez en moyenne 11 points en NBA, vous pouvez en obtenir 200 millions. » «Le bon côté est qu’il est un excellent agent, et je suis heureux pour lui et sa famille», a ajouté O’Neal. «Avec les nouvelles règles, vous avez un pot d’argent et vous devez dépenser cet argent. Je suis content pour lui, mais c’est un moment pour beaucoup d’enfants qui pensent qu’ils ne peuvent pas y arriver. Gobert, qui a accumulé en moyenne 11,8 points et 11,0 rebonds par match au cours de sa carrière, a remporté deux prix de joueur défensif de l’année et a également été nommé NBA All-Defense à quatre reprises. « Cela signifie qu’ils croient en moi », a déclaré Gobert à ESPN après avoir signé l’extension. « Ils croient en ce que nous avons construit au fil des ans avec toute cette organisation, avec l’entraîneur [Quin Snyder] et tous les gars. Pour moi, c’est une bénédiction incroyable. C’est un sentiment très motivant de savoir que nous partageons tous la même vision et nous partageons tous cet objectif pour cet état et pour cette franchise. « [Via]