Shang-Chi confirmé pour ses débuts exclusifs en salles malgré les inquiétudes croissantes concernant Covid

Shang-Chi et la légende des dix anneaux fera ses débuts MCU exclusivement dans les cinémas et non simultanément sur Disney +, a maintenant confirmé le PDG de Disney, Bob Chapek. Cependant, la sortie Marvel marquera la première sortie du studio avec la fenêtre théâtrale désormais de 45 jours en place, ce qui signifie que Disney sortira probablement Shang-Chi et la légende des dix anneaux sur leur plateforme de streaming et DVD/Blu-ray dès le 18 octobre.

La libération de Shang-Chi et la légende des dix anneaux est bien sûr différent de celui des autres super-héros Marvel Veuve noire, dont le film autonome a été déplacé vers une sortie simultanée en salles et Disney + Premier Access après une série de retards causés par la situation mondiale actuelle. Chapek a expliqué pourquoi cette stratégie de sortie n’est pas possible pour Shang-Chi en disant : « Nous pensons que ce sera en fait une expérience intéressante pour nous, car elle ne dispose que d’une fenêtre de 45 jours pour nous. » Chapek a poursuivi, expliquant qu' »en raison des changements pratiquement de dernière minute, il ne serait pas possible », de donner Shang-Chi et la légende des dix anneaux le même genre de libération que Veuve noire a reçu.

Traditionnellement, les films se sont vu accorder une fenêtre de 90 jours entre la sortie des salles de cinéma et la sortie à domicile, mais au milieu des circonstances actuelles et de la fermeture mondiale des cinémas, les studios ont renégocié la fenêtre de cinéma à 45 jours, avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux le premier ensemble Disney/Marvel à sortir dans le cadre de ce nouvel accord. Le fait que Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne reçoit pas le même traitement que Veuve noire Cependant, cela va certainement irriter les avocats de Scarlett Johansson, qui ont récemment déposé une plainte contre le studio pour le changement de dernière minute dans la sortie.

Réalisé par Destin Daniel Cretton d’après un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux racontera l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Avec Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans l’univers cinématographique Marvel, le film devant présenter une autre arme toute-puissante sous la forme des dix anneaux, ainsi qu’un dragon sous-marin et, enfin, la version réelle de supervillain The Mandarin, qui se trouve être le père de Shang-Chi.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera présenté en première à Los Angeles le 16 août 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. La prochaine sortie de Marvel n’est qu’un des nombreux projets à l’horizon du MCU, la phase 4 devant présenter au public le Éternels, et éventuellement Les quatre fantastiques, ainsi que d’offrir d’autres aventures à des visages familiers comme Doctor Strange dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp : Quantumanie, Les Merveilles, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cela nous vient via Collider.

