Shane Dawson a révélé que son chien Charlie est décédé

Charlie était le premier chien de Shane et est apparu dans ses premières vidéos YouTube.

Charlie, le chien de Shane Dawson, est malheureusement décédé. Cela survient quelques semaines seulement après la mort de son chat Mario.

Charlie, un Golden Retriever, est souvent apparu dans les précédentes vidéos YouTube de Shane. Il a laissé Charlie avec sa mère pour lui tenir compagnie quand il a déménagé. Le YouTuber a maintenant rendu un hommage émotionnel à Charlie sur Instagram.

Il a dit: « Charlie, pendant 11 ans, tu as apporté tant d’amour et de protection à ma famille. Tu as pris soin de moi pendant des moments très difficiles de ma vie. Tu as gardé ma mère en sécurité quand j’ai déménagé et tu es devenu l’homme Je t’aime tellement Charlie et je suis tellement reconnaissant que Dieu t’a amené dans ma vie de famille. Je penserai à toi tous les jours. Nous t’aimons tellement. «

Shane a ensuite commencé à partager des photos de statues d’anges sur ses histoires Instagram en remerciant ses amis de les lui avoir offert et en disant que son autre chat Cheeto n’avait pas quitté son côté.

Shane a ensuite partagé des photos de Mario, Cheeto, Honey et Uno (ses autres animaux de compagnie) dans un cadre en bois. Il a écrit: « Désolé pour tous les messages liés aux anges. Je me sens vraiment reconnaissant ce soir. Mario me manquait tellement ce soir et je n’ai toujours pas complètement traité Charlie, mais j’ai juste regardé autour de ma maison à tout l’amour et cela m’a fait me sentir mieux. . J’espère que vous passez une bonne nuit. «



Histoire Instagram de Shane Dawson. Photo: @shanedawson via Instagram

En novembre, Shane et son fiancé Ryland Adams ont malheureusement perdu leur nouveau chaton Mario, une semaine seulement après l’avoir récupéré. Le couple l’a adopté par l’intermédiaire du petit ami de Trisha Paytas, Moses. Shane et Ryland ne sont pas sûrs de ce qui est arrivé à Mario, mais il a eu des ecchymoses aux poumons après avoir été laissé sans surveillance avec leurs chiens, et les vétérinaires n’ont pas pu l’opérer.

Shane a eu le cœur brisé à propos de la mort de Mario, s’ouvrant sur son décès sur le podcast The Sip de Ryland. Il a dit: « Je ne sais pas, je ne veux pas trop me lancer dans la merde sur Internet parce que c’est tellement stupide en ce moment, mais c’était une chose. Comme, avoir une personne, je veux dire que c’est un chat, mais je connecté avec lui à un niveau tellement fou – il était mon âme sœur. Comme ce chat me connaissait, je le connaissais, il me faisait confiance. «

.

