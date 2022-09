Shakira Barrera rejoint le casting d’Ironheart pour Disney+

Cœur de fer Le casting a gagné un nouveau membre ! Selon Deadline, Shakira Barrera a rejoint l’équipe en tant que série régulière sur la prochaine émission Disney +. Pour l’instant, Marvel n’a pas confirmé le rôle.

Coeur de pierre devrait être une série de six épisodes et mettra en vedette Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams. Pour les nouveaux arrivants, Coeur de pierre suit Riri, un jeune inventeur qui est un super génie certifié. Pendant ses études, elle fabrique secrètement son propre super costume similaire à celui d’Iron Man. Thorne sera rejoint par Anthony Ramos, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé et Zoe Terakes.

Ironheart la série est créée par Chinaka Hodge (Perce-neige), avec Sam Bailey et Angela Barnes prêts pour la réalisation. La société multimédia Proximity de Ryan Coogler collabore à la série, avec Coogler lui-même comme l’un des producteurs exécutifs. Il rejoint Chinaka Hodge, Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Louis D’Esposito, Victoria Alonoso, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout et Kevin Feige, qui est également producteur exécutif. Hodge est également crédité en tant que rédacteur en chef de la série.

Quant à Barrera, ses crédits précédents incluent la lutteuse Yolanda dans Netflix LUEUR. Un autre original de Netflix dans lequel elle peut être trouvée est le rôle de Lulu dans C’est Bruno. Elle a récemment terminé le drame OWN All Rise et peut être trouvée dans la série originale de Freevee, À ressort.

La place d’Ironheart dans le MCU

merveille

Depuis son annonce pour le MCU, il y a eu des tonnes de spéculations autour de Ironheart et de son rôle global dans le MCU. L’année dernière, il a été annoncé que le personnage ferait ses grands débuts dans l’univers dans le prochain Panthère noire : Wakanda pour toujours. Cela est confirmé par le fait qu’elle a été brièvement vue dans le teaser qui a été publié en juillet dernier, y compris une photo d’elle découpant le cœur dans du métal. Cela confirme déjà des changements majeurs dans la trame de fond de Riri; dans les bandes dessinées, elle a reçu la bénédiction de Tony Stark pour poursuivre la fabrication de ses super costumes et assumer le rôle de super-héros. Mais en Wakanda pour toujourson la voit côtoyer son collègue super génie Shuri.





Alors que la production se poursuit sur Ironheart, plusieurs fuites ont fait leur chemin en ligne. La marchandise à venir pour Wakanda Forever a taquiné le costume de Riri pour le film, ainsi que les looks mis à jour de Shuri et Nakia pour le film. En août, sur les photos de plateau pour Coeur de pierre ont été divulgués, révélant le costume Ironheart pour le spectacle, ainsi que le costume pour le rôle d’Anthony Ramos en tant que The Hood. À en juger par les conceptions entre les deux projets, Ironheart dans Wakanda pour toujours sera une combinaison de test, la combinaison la plus finalisée et la plus raffinée faisant ses grands débuts dans la série.

Panthère noire : Wakanda pour toujours sortira en salles le 11 novembre 2022. Coeur de pierre est prévu pour l’automne 2023. Bien que cela puisse sembler un long écart, cinq émissions se déroulant dans le MCU devraient sortir entre-temps après Elle-Hulk, qui est actuellement disponible sur Disney +. Espérons qu’ils pourront satisfaire les fans jusqu’à ce que Riri fasse ses débuts en solo sur le service de streaming.